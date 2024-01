AUDACIA : Obligations Relance : Audacia déploie avec succès 80 M€ auprès de 20 entreprises françaises pour soutenir leur développement et leur transformation

• Audacia, acteur innovant du capital-investissement en France, annonce avoir déployé sa seconde tranche d’Obligations Relance auprès de PME et ETI françaises, après le succès du déploiement de sa première enveloppe de 45 millions d’euros au premier semestre 2023.

• Au total, près de 80 millions d’euros ont été distribués entre 2022 et 2023 auprès de 20 sociétés, dont 70% au sein de PME et 30% au sein d’ETI.

• Audacia fait partie du groupement emmené par Tikehau Capital pour la gestion par délégation d’une poche de 460 millions d’euros du fonds Obligations Relance.

• Audacia s’est également porté candidat pour le déploiement du nouveau dispositif d’Obligations Transition.



Le fonds Obligations Relance est l’un des volets du Plan de Relance du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique créé après la crise sanitaire par les assureurs et la Caisse des Dépôts, en coopération avec la Direction générale du Trésor. Doté de 2,8 milliards d’euros, il a pour but de favoriser le rebond de l’économie française, en finançant des PME et ETI prometteuses.