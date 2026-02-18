Audacia félicite Quantonation Ventures pour le succès de la clôture du fonds Quantonation II à 220 M€ au-delà de l’objectif initial

Quantonation Ventures, partenaire d’Audacia, devient le 1er fonds au monde dédié au quantique avec environ 325 M€ levés depuis sa création



Paris, le 18 février 2026, 08h30 CET, Audacia (FR00140059B5 – ALAUD) félicite les équipes de Quantonation Ventures, sa société de gestion partenaire, pour la clôture de son deuxième fonds, Quantonation II, au-delà de son objectif initial de 200 M€.



Charles Beigbeder, Président du Conseil d’administration d’Audacia, déclare : « Le succès éclatant de ce closing du fonds Quantonation II se nourrit de l'excellence scientifique et du professionnalisme méthodique de l’équipe Quantonation Ventures conduite brillamment par Christophe Jurczak, Olivier Tonneau et Will Zeng. Dans le monde entier, cette équipe est désormais reconnue comme la référence en matière d’investissement dans les technologies quantiques. Avec près de 40 entreprises accompagnées, des venture labs dans les grands centres de recherche académique mondiaux, des partenariats avec les industriels et institutions de renommée internationale, Quantonation est le leader mondial du venture sur les technologies quantiques. Cette formidable réussite est évidemment une immense fierté pour l’ensemble des équipes d’Audacia et moi-même. »



