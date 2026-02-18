 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Audacia félicite Quantonation Ventures pour le succès de la clôture du fonds Quantonation II à 220 M€ au-delà de l’objectif initial
information fournie par Boursorama CP 18/02/2026 à 08:30

Quantonation Ventures, partenaire d’Audacia, devient le 1er fonds au monde dédié au quantique avec environ 325 M€ levés depuis sa création

Paris, le 18 février 2026, 08h30 CET, Audacia (FR00140059B5 – ALAUD) félicite les équipes de Quantonation Ventures, sa société de gestion partenaire, pour la clôture de son deuxième fonds, Quantonation II, au-delà de son objectif initial de 200 M€.

Charles Beigbeder, Président du Conseil d’administration d’Audacia, déclare : « Le succès éclatant de ce closing du fonds Quantonation II se nourrit de l'excellence scientifique et du professionnalisme méthodique de l’équipe Quantonation Ventures conduite brillamment par Christophe Jurczak, Olivier Tonneau et Will Zeng. Dans le monde entier, cette équipe est désormais reconnue comme la référence en matière d’investissement dans les technologies quantiques. Avec près de 40 entreprises accompagnées, des venture labs dans les grands centres de recherche académique mondiaux, des partenariats avec les industriels et institutions de renommée internationale, Quantonation est le leader mondial du venture sur les technologies quantiques. Cette formidable réussite est évidemment une immense fierté pour l’ensemble des équipes d’Audacia et moi-même. »

Pour recevoir toute l'information financière de AUDACIA en temps réel, faites-en la demande par mail à audacia@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.

Valeurs associées

AUDACIA
4,0000 EUR Euronext Paris +1,01%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    France: inflation de 0,3% sur un an en janvier, confirme l'Insee
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.02.2026 09:47 

    Les prix à la consommation ont augmenté de 0,3% sur un an en janvier, en net ralentissement après la hausse de 0,8% en décembre, a indiqué mercredi l'Insee, confirmant les chiffres provisoires publiés précédemment. Cette baisse de l'inflation sur un an "s'explique ... Lire la suite

  • ( AFP / OSCAR DEL POZO )
    Naturgy: bénéfice record de 2 mds EUR en 2025, sur un marché de l'énergie "difficile"
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.02.2026 09:46 

    Le géant énergétique espagnol Naturgy a annoncé mercredi avoir dégagé plus de deux milliards d'euros de bénéfice en 2025, un record, malgré un marché rendu "difficile" par la baisse des prix de l'énergie, des conditions qui devraient peser sur ses résultats en ... Lire la suite

  • ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    Glencore renoue avec les bénéfices en 2025
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.02.2026 09:45 

    Le géant suisse du négoce des matières premières Glencore a renoué avec les bénéfices en 2025, dégageant un bénéfice net de 363 millions de dollars (306 millions d'euros), contre une perte de 1,6 milliard de dollars l'année précédente. "2025 a été une année de ... Lire la suite

  • ( AFP / LIONEL BONAVENTURE )
    Le nombre de créations d'entreprises en France quasi stable en janvier, selon l'Insee
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.02.2026 09:44 

    Le nombre de création d'entreprises a très légèrement augmenté en janvier par rapport à décembre, progressant de 0,1%, indique mercredi l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Cette stabilisation, tous types d'entreprises confondus ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank