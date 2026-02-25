 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Audacia enregistre une forte dynamique d’activité en 2025 portée par la montée en puissance de la DeepTech
information fournie par Boursorama CP 25/02/2026 à 18:00

• Chiffre d’affaires 2025 en hausse de +14% à 15,4 M€ et de +20% à 15,7 M€ hors éléments non-courants
• Accélération du chiffre d’affaires Capital Innovation, en hausse +53% à 8,8 M€ et de +58% à 9,1 M€ hors éléments non-courants, tirée par le succès des fonds Quantonation 2 et Expansion
• Montée en puissance continue des fonds thématiques qui représentent désormais 67% du chiffre d’affaires total
• Actifs sous gestion (AUM) en forte hausse à 932 M€ à date, contre 705 M€ à fin 2024, confirmant la trajectoire vers le milliard d’euros d’AUM mi-2026

« Ces performances nous rapprochent sensiblement de notre objectif du milliard d’actifs sous gestion à mi-année 2026. De plus, notre récente augmentation de capital de 8 M€ nous procure une flexibilité financière accrue pour accompagner avec agilité les entrepreneurs et les futurs champions européens des technologies souveraines. » déclare Charles Beigbeder, Président du Conseil d’administration d’Audacia.


Pour recevoir toute l'information financière de AUDACIA en temps réel, faites-en la demande par mail à audacia@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.

Valeurs associées

AUDACIA
3,920 EUR Euronext Paris -0,51%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank