Audacia enregistre une forte dynamique d’activité en 2025 portée par la montée en puissance de la DeepTech

• Chiffre d’affaires 2025 en hausse de +14% à 15,4 M€ et de +20% à 15,7 M€ hors éléments non-courants

• Accélération du chiffre d’affaires Capital Innovation, en hausse +53% à 8,8 M€ et de +58% à 9,1 M€ hors éléments non-courants, tirée par le succès des fonds Quantonation 2 et Expansion

• Montée en puissance continue des fonds thématiques qui représentent désormais 67% du chiffre d’affaires total

• Actifs sous gestion (AUM) en forte hausse à 932 M€ à date, contre 705 M€ à fin 2024, confirmant la trajectoire vers le milliard d’euros d’AUM mi-2026



« Ces performances nous rapprochent sensiblement de notre objectif du milliard d’actifs sous gestion à mi-année 2026. De plus, notre récente augmentation de capital de 8 M€ nous procure une flexibilité financière accrue pour accompagner avec agilité les entrepreneurs et les futurs champions européens des technologies souveraines. » déclare Charles Beigbeder, Président du Conseil d’administration d’Audacia.





Pour recevoir toute l'information financière de AUDACIA en temps réel, faites-en la demande par mail à audacia@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.