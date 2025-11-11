 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 103,00
+0,50%
Indices
Chiffres-clés

Audacia en partenariat avec le Bleuet de France via Straton
information fournie par Zonebourse 11/11/2025 à 08:07

La société de private equity Audacia annonce un partenariat avec l'oeuvre nationale du Bleuet de France, 'symbole national de la mémoire et de la solidarité envers le monde combattant', via son nouveau fonds dédié à la défense et à la souveraineté industrielle, Straton.

Dans le cadre de ce partenariat, une partie significative de la rémunération de performance perçue par l'équipe de gestion de Straton sera reversée au Bleuet de France, afin de soutenir ses actions en faveur des blessés, veuves, orphelins et pupilles de guerre.

Doté d'une taille cible de 150 millions d'euros, Straton investira des tickets de 2 à 15 MEUR dans des PME françaises non cotées de la Base industrielle et technologique de défense (BITD), à fort potentiel d'innovation et d'export.

Straton se distingue par un positionnement unique sur le segment small cap, là où se trouvent près de 4000 PME de la BITD encore peu accompagnées par le capital-investissement. Ses investissements répondront à des défis technologiques, capacitaires et de résilience.

Valeurs associées

AUDACIA
3,6800 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank