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Audacia annonce l’arrivée de Guillaume des Courtis en tant que Partner au sein de son pôle Capital Développement
information fournie par Boursorama CP 17/09/2026 à 18:00
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Paris, le 17 septembre 2026, 18h00 CEST, Audacia (FR00140059B5 – ALAUD), entreprise de private equity spécialisée dans le Capital Développement, le Capital Immobilier et le Capital Innovation, reconnue pour ses thèses d’investissement pionnières, notamment dans le Quantique et le New Space, annonce l’arrivée de Guillaume des Courtis en tant que Partner au sein du pôle Capital Développement.

Il rejoint l’équipe d’investissement avec un rôle spécifique sur Straton, le fonds d’Audacia dédié au financement des PME et ETI de la Base industrielle et technologique de défense (BITD) française.
Cette nomination s’appuie sur son expérience de l’investissement direct et du co-investissement en private equity, de l’accompagnement de PME et ETI et de la gouvernance d’entreprises, ainsi que sur sa connaissance de l’environnement de la Défense, acquise notamment au sein de la Marine nationale.

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