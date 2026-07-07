Audacia annonce l'arrivée de Constance d'Avout en tant que Partner pour renforcer le déploiement des activités d’investissement d’Audacia dans les secteurs stratégiques



Olivier de Panafieu, Directeur général d’Audacia, déclare : « Nous sommes très heureux d’accueillir Constance au sein d’Audacia. Son parcours au sein de grandes maisons du private equity, son expérience des conseils d’administration et sa capacité à accompagner les dirigeants dans leurs projets de transformation constituent des atouts précieux pour poursuivre le développement d’Audacia. Son arrivée vient renforcer nos équipes à un moment où nous accélérons notre trajectoire de croissance et portons de nouveaux projets stratégiques. »



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