AUDACIA : AGENDA FINANCIER 2026

Paris, le 7 janvier 2026, 18h CET, Audacia (FR00140059B5 – ALAUD), entreprise de private equity spécialisée dans le Capital Développement, le Capital Immobilier et le Capital Innovation, reconnue pour ses thèses d’investissement pionnières, notamment dans le Quantique et le New Space, annonce aujourd’hui son agenda financier 2026.



A propos d’AUDACIA, « Le meilleur investissement, c’est l’audace »

Fondé en 2006 par Charles Beigbeder, Audacia est un acteur innovant du capital investissement. Audacia attire les meilleurs experts sectoriels autour de trois métiers à forte valeur ajoutée :

• Le Capital Développement, qui vise à accompagner les PME familiales dans leur développement ;

• Le Capital Immobilier, centré sur le coliving, nouveau mode d’habitat partagé ;

• Le Capital Innovation, dédié aux innovations de rupture et plus spécifiquement aux technologies quantiques, aux applications pour l’aéronautique, le spatial et la défense, les solutions innovantes répondant aux défis de la transition énergétique et la médecine du futur.

Depuis sa création, Audacia a investi plus d’un milliard d’euros dans plus de 400 entreprises.



