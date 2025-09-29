 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 883,50
+0,15%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

AUBAY : Mise à disposition du rapport financier semestriel 2025
information fournie par Actusnews 29/09/2025 à 17:50

Aubay annonce avoir mis à la disposition du public et déposé ce jour auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) son rapport financier Semestriel 2025.

Ce rapport comprend :

  • Le rapport d'activité sur le premier semestre 2025 ;
  • Les comptes consolidés semestriels résumés au 30 juin 2025 ;
  • Le rapport des Commissaires aux Comptes sur l'information financière semestrielle 2025 ;
  • L'attestation du Responsable du rapport financier semestriel.

Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site Internet de la société à l'adresse www.aubay.com , dans la rubrique "Investisseurs / Informations Réglementées".

À propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 7 425 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2024, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 540,3 M€.

Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP

Contacts

Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 - adugast@actus.fr

David Fuks – Directeur Général Délégué – Direction Financière - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : dfuks@aubay.com


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : lm5xkpScYmzHmJqblMhom2NrmGiSxWbKlpeYmZNqmJ/HbHJgmptll8ibZnJll2tu
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Communiqués de mise à disposition de documents :
- Modalités de mise à disposition des rapports financiers et d'audit semestriels/examens réduits

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/94268-communique-mise-a-disposition-rapport-semestriel-2025.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

AUBAY
47,9000 EUR Euronext Paris +0,10%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo de la maison de couture Fendi est visible à l'extérieur d'une boutique à Milan
    LVMH: Silvia Venturini Fendi quitte la direction artistique de Fendi
    information fournie par Reuters 29.09.2025 18:33 

    Silvia Venturini Fendi va quitter la direction artistique de la maison de luxe italienne Fendi pour en devenir présidente d'honneur, a annoncé lundi LVMH, propriétaire de la marque. "Une nouvelle organisation créative pour Fendi sera annoncée ultérieurement", a ... Lire la suite

  • Vue de l'aéroport international de Schiphol à Amsterdam, Pays-Bas
    Schiphol envisage de geler les redevances aéroportuaires en 2026
    information fournie par Reuters 29.09.2025 18:30 

    L’aéroport d’Amsterdam-Schiphol a annoncé lundi qu'il envisageait d'abandonner son projet visant à augmenter de 5% en 2026 les redevances aéroportuaires qu'il perçoit après des discussions avec les compagnies aériennes. Schiphol, l’un des aéroports les plus fréquentés ... Lire la suite

  • Le cours de l'indice boursier français CAC 40 à la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe finit en légère hausse, possible "shutdown" américain à l'horizon
    information fournie par Reuters 29.09.2025 18:26 

    par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en légère hausse lundi, aidées par les paris d'une nouvelle baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed), même si les investisseurs des deux côtés de l'Atlantique ont les yeux rivés sur le risque de "shutdown" ... Lire la suite

  • Le Premier ministre Sébastien Lecornu, le 10 septembre 2025 à Paris ( POOL / Ludovic MARIN )
    Semaine décisive à Matignon, Lecornu à l'heure des choix
    information fournie par AFP 29.09.2025 18:13 

    Resté volontairement discret depuis sa nomination le 9 septembre, Sébastien Lecornu affronte une semaine décisive pour la suite de son action à Matignon s'il veut éviter la censure promise par le PS "si rien ne change" lors d'un rendez-vous de la dernière chance ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank