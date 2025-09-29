AUBAY : Mise à disposition du rapport financier semestriel 2025

Aubay annonce avoir mis à la disposition du public et déposé ce jour auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) son rapport financier Semestriel 2025.

Ce rapport comprend :

Le rapport d'activité sur le premier semestre 2025 ;

Les comptes consolidés semestriels résumés au 30 juin 2025 ;

Le rapport des Commissaires aux Comptes sur l'information financière semestrielle 2025 ;

L'attestation du Responsable du rapport financier semestriel.

Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site Internet de la société à l'adresse www.aubay.com , dans la rubrique "Investisseurs / Informations Réglementées".

À propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 7 425 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2024, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 540,3 M€.

Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP

Contacts

Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 - adugast@actus.fr

David Fuks – Directeur Général Délégué – Direction Financière - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : dfuks@aubay.com