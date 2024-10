Aubay : la croissance interne s'accélère et le titre en profite

(AOF) - Aubay (+6,08% à 42,25 euros) figure parmi les principales progressions du marché SRD après avoir enregistré une accélération de sa croissance organique au troisième trimestre. L’entreprise de services du numérique a enregistré sur cette période un chiffre d’affaires de 129,2 millions d’euros, en croissance interne de 4,3%. "Aubay renoue ainsi, comme anticipé, avec la croissance grâce à une performance opérationnelle en amélioration et à un effet calendaire favorable", souligne la société dans son communiqué.

Le taux d'activité, un indicateur clé du secteur, a atteint 94,3%, contre 93,4% sur la même période de 2023. La société explique que la gestion, orientée sur l'optimisation des marges, se traduit par un effectif global en fin de période en léger recul à 7 440 collaborateurs. Ce recul trouve principalement sa source en zone ibérique où le niveau d'inter-contrats a été divisé par 2,5 fois en lien avec la gestion agile des effectifs.

Aubay a confirmé ses objectifs d'un chiffre d'affaires annuel situé entre 534 millions d'euros et 550 millions d'euros et d'une marge opérationnelle d'activité comprise entre 8,5% et 9,5%.

AOF - EN SAVOIR PLUS