Aubay: finalise l'acquisition de Solutec

(CercleFinance.com) - Aubay annonce avoir finalisé l'acquisition de Solutec, une opération qui lui permet notamment de se renforcer dans des zones géographiques où le groupe était jusqu'alors peu présent -comme Lyon, Toulouse ou Lille- et de consolider ses positions à Paris, Nantes et Bordeaux.



L'acquisition permet aussi à Aubay d'élargir son portefeuille clients à de nouveaux secteurs comme l'énergie, le transport et le retail, et de renforcer sa présence dans le domaine bancaire.



















Aubay détient à ce jour 98,04 % du capital et des droits de vote de Solutec SAS. Le solde fera l'objet d'apports en nature rémunérés par l'émission de 41 752 actions nouvelles, représentant environ 0,33 % du capital social.



Au terme de cette opération, Aubay détiendra 100 % du capital et des droits de vote de Solutec SAS. Solutec sera consolidée dans les comptes du groupe à compter du 1er juillet 2025. En conséquence, la publication du chiffre d'affaires du 3? trimestre est repoussée d'une semaine, au 29 octobre 2025.



















