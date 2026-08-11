AUBAY : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 3 au 7 août 2026 dans le cadre du programme de rachat d'actions

PRESENTATION AGREGEE PAR JOUR ET PAR MARCHE

Les informations détaillées sur ces opérations peuvent être consultées sur le site internet de Aubay. ( https://aubay.com/investisseurs/informations-reglementees ).

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché LEI de l'émetteur Code ISIN

(ISO 6166) MIC code (ISO 10383) AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 3-Aug-26 FR0000063737 1 939 55,7733 XPAR AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 3-Aug-26 FR0000063737 792 55,7242 CEUX AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 3-Aug-26 FR0000063737 97 55,4000 TQEX AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 3-Aug-26 FR0000063737 256 55,7000 AQEU AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 4-Aug-26 FR0000063737 200 55,8000 XPAR AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 4-Aug-26 FR0000063737 102 56,0000 TQEX AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 4-Aug-26 FR0000063737 25 55,4000 AQEU AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 5-Aug-26 FR0000063737 1 623 56,7017 XPAR AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 5-Aug-26 FR0000063737 822 56,4871 CEUX AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 5-Aug-26 FR0000063737 102 56,4000 TQEX AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 5-Aug-26 FR0000063737 256 55,8000 AQEU AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 6-Aug-26 FR0000063737 1 839 56,6347 XPAR AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 6-Aug-26 FR0000063737 859 56,5686 CEUX AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 6-Aug-26 FR0000063737 110 57,0000 TQEX AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 6-Aug-26 FR0000063737 270 56,7000 AQEU AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 7-Aug-26 FR0000063737 74 57,0000 XPAR AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 7-Aug-26 FR0000063737 108 57,0000 CEUX AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 7-Aug-26 FR0000063737 276 57,0000 AQEU

À propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 9 049 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2025, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 602 M€.

Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP

Contacts

Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 - adugast@actus.fr

David Fuks – Co-Directeur Général - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : dfuks@aubay.com