information fournie par Actusnews • 08/06/2026 à 18:05

AUBAY : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 3 au 5 juin 2026 dans le cadre du programme de rachat d'actions

PRESENTATION AGREGEE PAR JOUR ET PAR MARCHE

Les informations détaillées sur ces opérations peuvent être consultées sur le site internet de Aubay. ( https://aubay.com/investisseurs/informations-reglementees ).

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché LEI de l'émetteur Code ISIN

(ISO 6166) MIC code (ISO 10383) AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 3-Jun-26 FR0000063737 1 722 55,7095 XPAR AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 3-Jun-26 FR0000063737 988 55,7810 DXE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 3-Jun-26 FR0000063737 137 56,2942 TQE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 3-Jun-26 FR0000063737 204 56,4044 AQE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 4-Jun-26 FR0000063737 1 789 56,2655 XPAR AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 4-Jun-26 FR0000063737 1 027 56,5098 DXE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 4-Jun-26 FR0000063737 171 56,5000 TQE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 4-Jun-26 FR0000063737 198 56,1000 AQE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 5-Jun-26 FR0000063737 1 902 56,9738 XPAR AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 5-Jun-26 FR0000063737 905 56,7790 DXE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 5-Jun-26 FR0000063737 173 57,0000 TQE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 5-Jun-26 FR0000063737 196 57,0000 AQE

À propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 9 274 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2025, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 601,6 M€.

Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP

Contacts

Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 - adugast@actus.fr

David Fuks – Co-Directeur Général - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : dfuks@aubay.com