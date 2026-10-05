AUBAY : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 28 septembre 2026 au 02 octobre 2026 dans le cadre du programme de rachat d'actions

PRESENTATION AGREGEE PAR JOUR ET PAR MARCHE

Les informations détaillées sur ces opérations peuvent être consultées sur le site internet de Aubay. ( https://aubay.com/investisseurs/informations-reglementees ).

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché LEI de l'émetteur Code ISIN (ISO 6166) MIC code (ISO 10383) AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 28-Sep-26 FR0000063737 1 948 51,6429 XPAR AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 28-Sep-26 FR0000063737 845 51,6322 CEUX AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 28-Sep-26 FR0000063737 141 51,9000 TQEX AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 28-Sep-26 FR0000063737 265 51,8000 AQEU AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 29-Sep-26 FR0000063737 1 940 51,7344 XPAR AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 29-Sep-26 FR0000063737 861 51,7074 CEUX AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 29-Sep-26 FR0000063737 146 52,0000 TQEX AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 29-Sep-26 FR0000063737 272 51,7684 AQEU AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 30-Sep-26 FR0000063737 1 998 50,7891 XPAR AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 30-Sep-26 FR0000063737 894 50,9020 CEUX AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 30-Sep-26 FR0000063737 154 50,6948 TQEX AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 30-Sep-26 FR0000063737 285 50,2000 AQEU AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 1-Oct-26 FR0000063737 2 061 50,8309 XPAR AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 1-Oct-26 FR0000063737 945 50,8651 CEUX AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 1-Oct-26 FR0000063737 160 50,6000 TQEX AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 1-Oct-26 FR0000063737 296 50,5703 AQEU AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 2-Oct-26 FR0000063737 2 188 50,4858 XPAR AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 2-Oct-26 FR0000063737 1 036 50,4670 CEUX AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 2-Oct-26 FR0000063737 191 50,6000 TQEX AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 2-Oct-26 FR0000063737 323 50,7000 AQEU

À propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société comptait 9 406 collaborateurs au 30 juin 2026, répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2025, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 601,6 M€.

Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP

Contacts

Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 - adugast@actus.fr

David Fuks – Co-Directeur Général - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : dfuks@aubay.com