AUBAY : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 22 au 26 septembre 2025 dans le cadre du programme de rachat d'actions
information fournie par Actusnews 29/09/2025 à 17:50

PRESENTATION AGREGEE PAR JOUR ET PAR MARCHE

Les informations détaillées sur ces opérations peuvent être consultées sur le site internet de Aubay. ( https://aubay.com/investisseurs/informations-reglementees ).

Nom de l'émetteur Code Identifiant
de l'émetteur 		Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier
(en nombre d'actions) 		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché
LEI de l'émetteur Code ISIN
(ISO 6166) 		MIC code (ISO 10383)
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 22-Sep-25 FR0000063737 479 47,4419 XPAR
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 22-Sep-25 FR0000063737 605 47,4182 DXE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 26-Sep-25 FR0000063737 680 47,4500 DXE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 26-Sep-25 FR0000063737 41 47,4500 TQE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 26-Sep-25 FR0000063737 194 47,4500 AQE

À propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société comptait 7 474 collaborateurs au 30 juin 2025, répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2024, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 540,3 M€.

Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP

Contacts

Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 - adugast@actus.fr

David Fuks – Directeur Général Délégué – Direction Financière - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : dfuks@aubay.com


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : xWxrZ8qXapmYm2+aZJqYl5Zom2tqxmGUaGqXlGlxk8qWbXJmyJdmaJWdZnJll2tp
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/94263-information-reglementee-rachat-d_actions-22-09-25-au-26-09-2025.pdf

