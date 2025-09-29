AUBAY : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 22 au 26 septembre 2025 dans le cadre du programme de rachat d'actions

PRESENTATION AGREGEE PAR JOUR ET PAR MARCHE

Les informations détaillées sur ces opérations peuvent être consultées sur le site internet de Aubay. ( https://aubay.com/investisseurs/informations-reglementees ).

Nom de l'émetteur Code Identifiant

de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier

(en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché LEI de l'émetteur Code ISIN

(ISO 6166) MIC code (ISO 10383) AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 22-Sep-25 FR0000063737 479 47,4419 XPAR AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 22-Sep-25 FR0000063737 605 47,4182 DXE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 26-Sep-25 FR0000063737 680 47,4500 DXE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 26-Sep-25 FR0000063737 41 47,4500 TQE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 26-Sep-25 FR0000063737 194 47,4500 AQE

À propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société comptait 7 474 collaborateurs au 30 juin 2025, répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2024, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 540,3 M€.

Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP

Contacts

Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 - adugast@actus.fr

David Fuks – Directeur Général Délégué – Direction Financière - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : dfuks@aubay.com