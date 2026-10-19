AUBAY : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 12 et 13 octobre 2026 dans le cadre du programme de rachat d'actions

PRESENTATION AGREGEE PAR JOUR ET PAR MARCHE

Les informations détaillées sur ces opérations peuvent être consultées sur le site internet de Aubay. ( https://aubay.com/investisseurs/informations-reglementees ).

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché LEI de l'émetteur Code ISIN (ISO 6166) MIC code (ISO 10383) AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 12-Oct-26 FR0000063737 2 750 50,2667 XPAR AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 12-Oct-26 FR0000063737 1 374 50,1743 CEUX AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 12-Oct-26 FR0000063737 285 49,8053 TQEX AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 12-Oct-26 FR0000063737 420 50,3224 AQEU AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 13-Oct-26 FR0000063737 526 50,2589 XPAR AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 13-Oct-26 FR0000063737 100 50,3000 CEUX AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 13-Oct-26 FR0000063737 150 50,3667 TQEX AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 13-Oct-26 FR0000063737 160 50,4750 AQEU

À propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société comptait 9 406 collaborateurs au 30 juin 2026, répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2025, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 601,6 M€.

Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP

Contacts

Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 - adugast@actus.fr

David Fuks – Co-Directeur Général - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : dfuks@aubay.com