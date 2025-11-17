 Aller au contenu principal
AUBAY : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 10 au 14 novembre 2025 dans le cadre du programme de rachat d'actions
information fournie par Actusnews 17/11/2025 à 17:45

PRESENTATION AGREGEE PAR JOUR ET PAR MARCHE

Les informations détaillées sur ces opérations peuvent être consultées sur le site internet de Aubay. ( https://aubay.com/investisseurs/informations-reglementees ).

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché
LEI de l'émetteur Code ISIN
(ISO 6166) 		MIC code (ISO 10383)
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 10-Nov-25 FR0000063737 1 823 48,8454 XPAR
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 10-Nov-25 FR0000063737 1 031 49,0491 DXE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 10-Nov-25 FR0000063737 199 49,1000 AQE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 11-Nov-25 FR0000063737 1 825 49,7288 XPAR
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 11-Nov-25 FR0000063737 1 020 49,9643 DXE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 11-Nov-25 FR0000063737 52 49,5000 TQE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 11-Nov-25 FR0000063737 189 50,0000 AQE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 12-Nov-25 FR0000063737 1 810 49,9397 XPAR
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 12-Nov-25 FR0000063737 1 020 50,0000 DXE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 12-Nov-25 FR0000063737 51 50,0000 TQE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 12-Nov-25 FR0000063737 193 49,9588 AQE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 13-Nov-25 FR0000063737 424 50,0000 XPAR
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 13-Nov-25 FR0000063737 1 003 50,0000 DXE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 13-Nov-25 FR0000063737 48 50,0000 TQE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 13-Nov-25 FR0000063737 198 50,0000 AQE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 14-Nov-25 FR0000063737 1 719 49,5499 XPAR
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 14-Nov-25 FR0000063737 1 004 49,3582 DXE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 14-Nov-25 FR0000063737 44 49,4000 TQE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 14-Nov-25 FR0000063737 197 49,6000 AQE

À propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 8 999 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2024, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 540,3 M€.

Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP

Contacts

Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 - adugast@actus.fr

David Fuks – Directeur Général Délégué – Direction Financière - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : dfuks@aubay.com


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : lZxsZsaZZG+ZmWtrZ8ZtmmOXa29pmpGUbJWWmWielpmcmJ+Rx5lpl8fLZnJmlmxv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95179-information-reglementee-rachat-d_actions-du-10-11-2025-au-14-11-2025.pdf

