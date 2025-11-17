AUBAY : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 10 au 14 novembre 2025 dans le cadre du programme de rachat d'actions

PRESENTATION AGREGEE PAR JOUR ET PAR MARCHE
Les informations détaillées sur ces opérations peuvent être consultées sur le site internet de Aubay. ( https://aubay.com/investisseurs/informations-reglementees ).
Présentation agrégée par jour et par marché
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|LEI de l'émetteur
|
Code ISIN
(ISO 6166)
|MIC code (ISO 10383)
|AUBAY
|969500KGFSDP6UUKIA67
|10-Nov-25
|FR0000063737
|1 823
|48,8454
|XPAR
|AUBAY
|969500KGFSDP6UUKIA67
|10-Nov-25
|FR0000063737
|1 031
|49,0491
|DXE
|AUBAY
|969500KGFSDP6UUKIA67
|10-Nov-25
|FR0000063737
|199
|49,1000
|AQE
|AUBAY
|969500KGFSDP6UUKIA67
|11-Nov-25
|FR0000063737
|1 825
|49,7288
|XPAR
|AUBAY
|969500KGFSDP6UUKIA67
|11-Nov-25
|FR0000063737
|1 020
|49,9643
|DXE
|AUBAY
|969500KGFSDP6UUKIA67
|11-Nov-25
|FR0000063737
|52
|49,5000
|TQE
|AUBAY
|969500KGFSDP6UUKIA67
|11-Nov-25
|FR0000063737
|189
|50,0000
|AQE
|AUBAY
|969500KGFSDP6UUKIA67
|12-Nov-25
|FR0000063737
|1 810
|49,9397
|XPAR
|AUBAY
|969500KGFSDP6UUKIA67
|12-Nov-25
|FR0000063737
|1 020
|50,0000
|DXE
|AUBAY
|969500KGFSDP6UUKIA67
|12-Nov-25
|FR0000063737
|51
|50,0000
|TQE
|AUBAY
|969500KGFSDP6UUKIA67
|12-Nov-25
|FR0000063737
|193
|49,9588
|AQE
|AUBAY
|969500KGFSDP6UUKIA67
|13-Nov-25
|FR0000063737
|424
|50,0000
|XPAR
|AUBAY
|969500KGFSDP6UUKIA67
|13-Nov-25
|FR0000063737
|1 003
|50,0000
|DXE
|AUBAY
|969500KGFSDP6UUKIA67
|13-Nov-25
|FR0000063737
|48
|50,0000
|TQE
|AUBAY
|969500KGFSDP6UUKIA67
|13-Nov-25
|FR0000063737
|198
|50,0000
|AQE
|AUBAY
|969500KGFSDP6UUKIA67
|14-Nov-25
|FR0000063737
|1 719
|49,5499
|XPAR
|AUBAY
|969500KGFSDP6UUKIA67
|14-Nov-25
|FR0000063737
|1 004
|49,3582
|DXE
|AUBAY
|969500KGFSDP6UUKIA67
|14-Nov-25
|FR0000063737
|44
|49,4000
|TQE
|AUBAY
|969500KGFSDP6UUKIA67
|14-Nov-25
|FR0000063737
|197
|49,6000
|AQE
À propos de AUBAY
Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 8 999 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2024, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 540,3 M€.
|Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP
Contacts
Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 - adugast@actus.fr
David Fuks – Directeur Général Délégué – Direction Financière - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : dfuks@aubay.com
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95179-information-reglementee-rachat-d_actions-du-10-11-2025-au-14-11-2025.pdf
