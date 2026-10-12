AUBAY : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 05 au 09 octobre 2026 dans le cadre du programme de rachat d'actions

PRESENTATION AGREGEE PAR JOUR ET PAR MARCHE

Les informations détaillées sur ces opérations peuvent être consultées sur le site internet de Aubay. ( https://aubay.com/investisseurs/informations-reglementees ).

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché LEI de l'émetteur Code ISIN (ISO 6166) MIC code (ISO 10383) AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 5-Oct-26 FR0000063737 2 225 50,4093 XPAR AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 5-Oct-26 FR0000063737 1 101 50,4089 CEUX AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 5-Oct-26 FR0000063737 204 50,7000 TQEX AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 5-Oct-26 FR0000063737 333 50,5126 AQEU AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 6-Oct-26 FR0000063737 2 268 50,7514 XPAR AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 6-Oct-26 FR0000063737 1 131 50,9477 CEUX AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 6-Oct-26 FR0000063737 215 51,3000 TQEX AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 6-Oct-26 FR0000063737 356 50,8315 AQEU AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 7-Oct-26 FR0000063737 2 318 50,4642 XPAR AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 7-Oct-26 FR0000063737 1 183 50,4675 CEUX AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 7-Oct-26 FR0000063737 239 50,5573 TQEX AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 7-Oct-26 FR0000063737 373 50,7182 AQEU AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 8-Oct-26 FR0000063737 1 925 49,3842 XPAR AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 9-Oct-26 FR0000063737 2 599 49,7252 XPAR AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 9-Oct-26 FR0000063737 1 336 49,6299 CEUX AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 9-Oct-26 FR0000063737 266 49,9500 TQEX AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 9-Oct-26 FR0000063737 407 49,8494 AQEU

À propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société comptait 9 406 collaborateurs au 30 juin 2026, répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2025, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 601,6 M€.

Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP

Contacts

Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 - adugast@actus.fr

David Fuks – Co-Directeur Général - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : dfuks@aubay.com