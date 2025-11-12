information fournie par Actusnews • 12/11/2025 à 17:45

AUBAY : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 03 au 07 novembre 2025 dans le cadre du programme de rachat d'actions

PRESENTATION AGREGEE PAR JOUR ET PAR MARCHE

Les informations détaillées sur ces opérations peuvent être consultées sur le site internet de Aubay. ( https://aubay.com/investisseurs/informations-reglementees ).

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché LEI de l'émetteur Code ISIN

(ISO 6166) MIC code (ISO 10383) AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 3-Nov-25 FR0000063737 40 50,0000 XPAR AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 4-Nov-25 FR0000063737 1 844 49,9463 XPAR AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 4-Nov-25 FR0000063737 916 50,0000 DXE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 4-Nov-25 FR0000063737 56 49,9000 TQE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 4-Nov-25 FR0000063737 193 49,9000 AQE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 5-Nov-25 FR0000063737 1 878 49,6031 XPAR AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 5-Nov-25 FR0000063737 945 49,4619 DXE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 5-Nov-25 FR0000063737 61 49,8500 TQE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 5-Nov-25 FR0000063737 202 49,6780 AQE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 6-Nov-25 FR0000063737 1 813 48,6347 XPAR AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 6-Nov-25 FR0000063737 1 029 48,8785 DXE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 6-Nov-25 FR0000063737 203 48,7500 AQE AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 7-Nov-25 FR0000063737 1 600 48,4957 XPAR AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 7-Nov-25 FR0000063737 403 48,4244 DXE

À propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 8 999 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2024, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 540,3 M€.

Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP

Contacts

Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 - adugast@actus.fr

David Fuks – Directeur Général Délégué – Direction Financière - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : dfuks@aubay.com