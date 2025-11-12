 Aller au contenu principal
AUBAY : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 03 au 07 novembre 2025 dans le cadre du programme de rachat d'actions
information fournie par Actusnews 12/11/2025 à 17:45

PRESENTATION AGREGEE PAR JOUR ET PAR MARCHE

Les informations détaillées sur ces opérations peuvent être consultées sur le site internet de Aubay. ( https://aubay.com/investisseurs/informations-reglementees ).

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché
LEI de l'émetteur Code ISIN
(ISO 6166) 		MIC code (ISO 10383)
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 3-Nov-25 FR0000063737 40 50,0000 XPAR
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 4-Nov-25 FR0000063737 1 844 49,9463 XPAR
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 4-Nov-25 FR0000063737 916 50,0000 DXE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 4-Nov-25 FR0000063737 56 49,9000 TQE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 4-Nov-25 FR0000063737 193 49,9000 AQE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 5-Nov-25 FR0000063737 1 878 49,6031 XPAR
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 5-Nov-25 FR0000063737 945 49,4619 DXE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 5-Nov-25 FR0000063737 61 49,8500 TQE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 5-Nov-25 FR0000063737 202 49,6780 AQE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 6-Nov-25 FR0000063737 1 813 48,6347 XPAR
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 6-Nov-25 FR0000063737 1 029 48,8785 DXE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 6-Nov-25 FR0000063737 203 48,7500 AQE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 7-Nov-25 FR0000063737 1 600 48,4957 XPAR
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 7-Nov-25 FR0000063737 403 48,4244 DXE

À propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 8 999 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2024, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 540,3 M€.

Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP

Contacts

Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 - adugast@actus.fr

David Fuks – Directeur Général Délégué – Direction Financière - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : dfuks@aubay.com


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : ynBtZcdtYWvGmp+bYsttaWdlbpllmZabZZOYxmWcY5rFmJ+SxW9imZeWZnJmlmhm
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95130-information-reglementee-rachat-d_actions-du-03-11-2025-au-07-11-2025.pdf

Dividendes

Valeurs associées

AUBAY
49,6500 EUR Euronext Paris +0,71%
