AUBAY : Déclaration des droits de vote au 31 Octobre 2025
information fournie par Actusnews 03/11/2025 à 18:00

Déclaration au titre de l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des Marchés financiers.

Répartition de capital
et des droits de vote
attachés aux actions au 31/10/2025
NOMBRE D'ACTIONS NOMBRE DE DROITS DE VOTE BRUT NOMBRE DE DROITS DE VOTE NET
12 834 607 19 247 648 19 213 444

À propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 8 999 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2024, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 540,3 M€.

Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP

Contacts

Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 - adugast@actus.fr

David Fuks – Directeur Général Délégué – Direction Financière - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : dfuks@aubay.com


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : xWttlspoZ2qdlp+cZ5dnbmWZl5lhkmLFl2WZxJZtaJfGnZthymmSacjHZnJlnm5u
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/94998-information-reglementee-droit-de-vote-en-octobre-2025.pdf

