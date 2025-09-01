AUBAY : Déclaration des droits de vote au 31 Août 2025

Déclaration au titre de l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des Marchés financiers.
|
Répartition de capital
et des droits de vote
attachés aux actions au 31/08/2025
|NOMBRE D'ACTIONS
|NOMBRE DE DROITS DE VOTE BRUT
|NOMBRE DE DROITS DE VOTE NET
|12 834 607
|19 250 482
|19 244 551
À propos de AUBAY
Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 7 425 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2024, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 540,3 M€.
|Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP
Contacts
Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 - adugast@actus.fr
David Fuks – Directeur Général Délégué – Direction Financière - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : dfuks@aubay.com
- SECURITY MASTER Key : xm9pkshqZpeZx55yZZ2YmGpla2lmmGmbbmaVxGppl5+ca2mRmGtnapyXZnJknGpm
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/93750-information-reglementee-droit-de-vote-en-aout-2025.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer