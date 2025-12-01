AUBAY : Déclaration des droits de vote au 30 Novembre 2025

Déclaration au titre de l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des Marchés financiers.

Répartition de capital

et des droits de vote

attachés aux actions au 30/11/2025 NOMBRE D'ACTIONS NOMBRE DE DROITS DE VOTE BRUT NOMBRE DE DROITS DE VOTE NET 12 834 607 19 240 644 19 160 455

