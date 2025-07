AUBAY : Chiffre d'affaires au 2ème trimestre en légère hausse - Bonne dynamique en France

En M€ T2* 2025 T2 2024 Var. organique S1* 2025 S1 2024 Var. organique France 72,1 68,4 +5,3% 146,2 143,8 +1,7% International 60,7 63,6 -4,4% 122,8 128,5 -4,4% Total 132,8 132,0 +0,7% 269,0 272,3 -1,2%

* Données non auditées

Au deuxième trimestre 2025, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 132,8 M€, en légère hausse de +0,7%, par rapport au deuxième trimestre 2024. Cette performance solide s'est inscrite dans un environnement économique toujours incertain. La France dépasse les attentes, tandis que l'international est conforme au plan de marche.

Sur l'ensemble du semestre, le chiffre d'affaires s'élève à 269,0 M€ (-1,2%) par rapport à l'année précédente, un recul uniquement dû à l'impact calendaire défavorable affectant l'ensemble des zones géographiques.

FRANCE : UNE DYNAMIQUE SOLIDE ET UNE SURPERFORMANCE PAR RAPPORT AU MARCHE

Au deuxième trimestre , l'activité en France progresse de +5,3% , portée par la robustesse des secteurs bancaire et assurance ainsi qu'un niveau de demande satisfaisant. Cette performance dépasse les anticipations internes et ressort significativement au-dessus de celle du marché .

Elle résulte aussi d'une hausse nette des recrutements, d'une productivité des consultants quasi stable, et de prix de vente toujours bien orientés. Ces bons indicateurs augurent d'excellentes perspectives au regard de l'intégration de Solutec. L'accueil très favorable de cette opération par les clients et les collaborateurs confirme le potentiel de croissance de ce rapprochement. Aubay diversifie ainsi sa présence sur les principales régions françaises et élargit son offre en France sous une bannière commune “Aubay Solutec”.

INTERNATIONAL : DES RESULTATS CONFORMES AUX ATTENTES

À l'international, le chiffre d'affaires est en ligne avec les prévisions en tenant compte d' impacts calendaires encore négatifs au deuxième trimestre, notamment en zone Ibérique et en Italie. En Italie, l'activité est stable et même en légère croissance à jours ouvrés constants, tandis qu'en zone Ibérique, l'activité se maintient d'un trimestre à l'autre à jours comparables. Elle affiche cependant un recul après ajustement des effectifs par rapport à 2024, ces derniers sont toutefois en hausse par rapport à la fin du premier trimestre 2025.

DONNEES CONSOLIDEES DU GROUPE

La gestion rigoureuse des consultants permet un retour du taux de productivité au-dessus des 93% pour s'établir à 93,2% en amélioration par rapport au premier trimestre 2025.

Au 30 juin 2025, les effectifs intègrent 7 474 collaborateurs, retrouvant ainsi le niveau observé au 31 décembre 2024. Au cours du deuxième trimestre 2025, toutes les zones, à l'exception de la Belgique et du Luxembourg, ont enregistré une progression des effectifs.

La saisonnalité de la marge opérationnelle d'activité sera plus marquée cette année, entre le premier et le second semestre, en raison notamment des effets calendaires. Elle devrait s'établir autour de 7 % au premier semestre , en ligne avec le plan de marche.

PERSPECTIVES : OBJECTIFS CONFIRMES A PERIMETRE CONSTANT ET CONSOLIDATION DE SOLUTEC A COMPTER DU SECOND SEMESTRE

À périmètre constant, les objectifs sont confirmés , avec une croissance organique attendue entre 0 et +3 % , et une marge opérationnelle d'activité comprise entre 8,5 % et 9,5 % . Au second semestre, l'absence d'effet calendaire défavorable et la hausse des prix soutiendront la croissance du chiffre d'affaires et une meilleure rentabilité.

En incorporant Solutec, consolidée à partir du 1er juillet 2025, dont la rentabilité à date est inférieure à celle de Aubay, le Groupe anticipe un chiffre d'affaires compris entre 592 M€ et 608 M€ , soit une croissance publiée de +9,6 à +12,5 % avec une marge opérationnelle d'activité comprise entre 8,0 % à 9,0 % .

A moyen terme, l'objectif est de revenir à une marge opérationnelle d'activité normative entre 8,5 et 9,5%.

Publication des résultats du 1 er semestre 2025, le mercredi 17 septembre 2025 après bourse.

Glossaire

Croissance interne/organique du chiffre d'affaires : il s'agit de la croissance calculée sur une base de périmètre constant pour une période donnée en excluant le chiffre d'affaires des sociétés acquises ou cédées. Aubay exerce l'essentiel de son activité en zone euro et de fait n'est pas ou peu soumis aux impacts des effets de change.

S1 2025 Croissance organique -1,2% Impact des variations de périmètre 0 Croissance en données publiées -1,2%

Résultat opérationnel d'activité : cet indicateur correspond au résultat opérationnel avant la prise en compte du coût des actions gratuites et des autres produits et charges qui correspondent à des produits et charges opérationnels inhabituels, significatifs, peu fréquents, présentés de manière distincte pour faciliter la compréhension de la performance liée aux activités courantes.

Marge opérationnelle d'activité : cet indicateur, exprimé en pourcentage, est obtenu en rapportant le résultat opérationnel d'activité au chiffre d'affaires.

Dette nette ou trésorerie nette : cet indicateur s'obtient par différence entre la trésorerie et les dettes financières. Si le résultat est négatif, on parle de dette nette, et de trésorerie nette dans le cas contraire.

A propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 8825 collaborateurs, dont Solutec, répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2024, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 540,3 M€.

Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP

Contacts

Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 - adugast@actus.fr

David Fuks – Directeur Général Délégué – Direction Financière - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : dfuks@aubay.com