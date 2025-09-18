Aubay bien orienté grâce à une publication semestrielle rassurante

(AOF) - L'action Aubay gagne 3,44%, à 46,60 euros, au lendemain de la présentation de résultats semestriels sans surprise, associés à la confirmation des objectifs 2025. L'entreprise de services du numérique a enregistré un résultat net part du groupe de 14 millions d'euros, en repli de 16,9 %, et un résultat opérationnel de 17,9 millions d'euros, en recul de 13,9 %. La marge opérationnelle d’activité s’établit à 7,2 % (contre 8,1 % un an plus tôt), impactée par un effet calendaire défavorable.

" Le groupe avait balisé les attentes du marché en pré-annonçant en juillet dernier viser un atterrissage de marge opérationnelle courante autour de 7% " a commenté TP Icap Midcap.

Acompte sur dividende

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 269 millions d'euros, en repli de 1,2% en données comparables.

La trésorerie nette a progressé de 11,1 %, à 106,6 millions d'euros, malgré le versement d'un dividende de 10,2 millions d'euros et des rachats d'actions propres pour 0,8 million d'euros.

" Constatant le bon niveau du résultat net et l'excellente situation financière ", le conseil d'administration a décidé le versement d'un acompte sur dividende de 0,60 euro par action au titre de l'exercice 2025. Cet acompte sera mis en paiement le 7 novembre 2025.

Objectifs 2025 confirmés

TP Icap Midcap souligne que l'incertitude liée au contexte politique français n'a généré aucune inflexion sur le niveau de demande des clients ou la trajectoire d'évolution des indicateurs opérationnels.

Le groupe anticipe " une nette amélioration de sa performance au second semestre sous l'effet d'un calendrier favorable (+5 jours travaillés au second semestre par rapport au premier) d'autant que l'évolution des prix et un bon taux de productivité soutiendront l'activité ".

À périmètre constant, Aubay cible toujours une croissance organique attendue entre 0 et 3%, et une marge opérationnelle d'activité comprise entre 8,5% et 9,5%.

En incorporant Solutec, consolidée à partir du 1er juillet 2025, dont la rentabilité à date est inférieure à celle d'Aubay, le groupe anticipe un chiffre d'affaires compris entre 592 millions d'euros et 608 millions d'euros, soit une croissance publiée de 9,6% à 12,5%, avec une marge opérationnelle d'activité comprise entre 8% à 9%.

