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Au Royaume-Uni, Healey augmente les impôts des sociétés de jeux d'argent dans le budget
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 13:59

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministre britannique des Finances, John Healey, a annoncé mercredi, dans son budget annuel, une augmentation des impôts pesant sur les sociétés de jeux d'argent.

Dans son discours sur le budget, M. Healey a déclaré que le gouvernement allait relever la « Machine Games Duty », une taxe sur les recettes nettes générées par certaines machines à sous, de 20 % à 25 %.

Ces nouvelles taxes auront un impact sur des sociétés telles qu’Entain ENT.L , propriétaire de Ladbrokes, et Evoke EVOK.L , propriétaire de William Hill UK et de 888.

Les opérateurs de jeux d’argent avaient averti, avant la présentation du budget, qu’une hausse des taxes pourrait entraîner des suppressions d’emplois dans un secteur déjà confronté aux augmentations fiscales annoncées dans le budget de l’année dernière.

Une analyse commandée par le Betting and Gaming Council, un groupe de pression du secteur, a affirmé ces derniers mois que le doublement de la taxe sur les jeux sur machines (Machine Games Duty) pourrait entraîner la fermeture de jusqu’à 1 470 agences de paris et la perte de 15 900 emplois dans l’ensemble du secteur.

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