Au moins quatre morts dans des attaques de drones d'ampleur sur la Russie

(Actualisé avec déclaration de Zelensky, réaction de la diplomatie russe)

Au moins quatre personnes ont été tuées dans des attaques de drones ukrainiennes d'ampleur sur la Russie, ont annoncé dimanche les autorités russes.

Le ministère russe de la Défense a rapporté que 1000 drones ukrainiens ont été abattus à l'échelle du pays dans la nuit de samedi à dimanche.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky avait promis de venger vendredi la plus grosse attaque russe sur Kyiv en deux jours depuis le début du conflit qui avait fait 24 morts.

"Nos réponses à la prolongation par la Russie de la guerre et de ses attaques sur nos villes et communautés sont entièrement justifiées", a déclaré Volodimir Zelensky sur X, accompagnant sa publication d'une vidéo montrant un vol de drone.

Il a ajouté que l'Ukraine était capable de frapper des cibles à plus de 500km de la frontière en dépit des défenses aériennes russes autour de Moscou.

Le ministère russe des Affaires étrangères a condamné l'attaque ukrainienne, accusant Kyiv de viser des civils.

"Au son des chansons de l'Eurovision, le régime de Kyiv, financé par l'Union européenne, mène des attaques terroristes massives", a rapporté l'agence de presse TASS, citant la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova.

Trois personnes ont été tuées dans la région de Moscou et une dans la région de Belgorod, selon les autorités.

Une femme est morte dans une attaque sur son domicile dans la ville de Khimki, au nord de Moscou, tandis qu'une équipe de secouristes s'affairait à retrouver une personne coincée dans les débris, a annoncé le gouverneur de la capitale russe Andreï Vorobyvov sur Telegram.

Deux hommes ont été tués dans le village de Pogorelki dans le district de Mytichchi, selon le gouverneur.

Les défenses aériennes ont abattu 81 drones se dirigeant vers Moscou depuis minuit, a rapporté l'agence de presse russe TASS, citant le maire moscovite Sergueï Sobyanin, constituant la plus grosse attaque sur la capitale russe en plus d'un an.

L'édile a ajouté que 12 personnes avaient été blessées près de l'entrée d'une raffinerie de Moscou.

La "technologie" des raffineries de pétrole de Moscou n'a pas été endommagée dans l'attaque nocturne, selon Sobyanin, qui précise que trois maisons ont été endommagées.

(Reportage de Vladimir Soldatkin; version française Zhifan Liu)