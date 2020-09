Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Au moins 22 morts dans le crash d'un avion militaire ukrainien Reuters • 25/09/2020 à 22:56









KIEV, 25 septembre (Reuters) - Un avion de transport militaire ukrainien avec 28 personnes à bord s'est écrasé vendredi soir dans le nord-est de l'Ukraine. Il y a au moins 22 morts, ont déclaré les autorités. L'appareil transportait des pilotes et des cadets de l'armée de l'air, a précisé le ministère de l'Intérieur. Au moins deux personnes ont été blessées et transportées à l'hôpital dans un état grave, a-t-il ajouté. "Les corps de 22 personnes ont été retrouvés, deux personnes ont été blessées et les recherches se poursuivent pour retrouver les quatre autres", a déclaré le service d'Etat chargé des situations d'urgence. L'avion effectuait un vol d'entraînement, a déclaré le président Volodimir Zelenski. (Natalia Zinets; version française Jean-Stéphane Brosse)

