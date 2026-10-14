Au Japon, les primes sur l'aluminium chutent de 35 % au quatrième trimestre, alors que l'offre en provenance du Moyen-Orient se redresse

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* Les primes du 4e trimestre ont été fixées à 255 $/T, contre 395 $ au 3e trimestre

* Première baisse en quatre trimestres

* Les primes finales sont inférieures aux offres initiales des producteurs, comprises entre 310 et 325 dollars

(Ajout de détails et de citations dans les paragraphes 3 à 11 et les puces)

par Yuka Obayashi

Les primes applicables aux livraisons d’aluminium destinées aux acheteurs japonais pour la période d’octobre à décembre ont été fixées à 255 dollars par tonne métrique, soit une baisse de 35 % par rapport au trimestre précédent, reflétant la reprise des approvisionnements en provenance du Moyen-Orient, ont déclaré mercredi cinq personnes directement impliquées dans les négociations tarifaires.

Le Japon est l’un des principaux importateurs asiatiques de ce métal léger, et les primes qu’il accepte de payer chaque trimestre pour les livraisons de métal primaire, en plus du prix au comptant du London Metal Exchange (LME) CMAL0 , servent de référence régionale.

Les primes convenues sont en baisse par rapport aux 395 dollars par tonne enregistrées au cours du trimestre juillet-septembre, ce qui constitue la première baisse en quatre trimestres et se situe en dessous des offres initiales des producteurs, comprises entre 310 et 325 dollars.

Cette forte baisse par rapport au plus haut niveau atteint depuis 2015 au trimestre précédent reflète une reprise de la production au Moyen-Orient après les attaques iraniennes contre des fonderies du Golfe en mars , ainsi qu’une augmentation des approvisionnements en provenance d’Indonésie, a déclaré un acheteur d’une société de négoce japonaise.

Emirates Global Aluminium a déclaré en août que sa fonderie d’Al Taweelah devrait retrouver ses niveaux de production antérieurs début 2027 . Aluminium Bahrain ALBH.BH produit actuellement à environ 80 % de ses niveaux d’avant la guerre avec l’Iran, a déclaré le directeur général Ali Al Baqali à Reuters le mois dernier.

Les importations japonaises de lingots et d’alliages d’aluminium en provenance du Moyen-Orient ont fortement chuté entre avril et juin, mais la baisse en glissement annuel s’est atténuée depuis juillet, selon les données commerciales.

“Les perturbations de l’approvisionnement au Moyen-Orient ont créé des conditions de marché extrêmes lors du cycle précédent, entraînant une forte hausse des primes”, a déclaré un fournisseur d’aluminium.

“Avec la reprise des approvisionnements en provenance du Moyen-Orient et l’arrivée apparente de certains lingots indiens au Japon, nous nous sommes mis d’accord sur 255 dollars. Cela dit, la demande reste solide dans tous les secteurs, y compris celui des semi-conducteurs, et les primes européennes restant élevées , rien n’indique une nouvelle baisse”, a-t-il ajouté.

Ces sources ont souhaité rester anonymes, les négociations étant confidentielles.

Les stocks d’aluminium dans les trois principaux ports japonais AL-STK-JPPRT ont augmenté de 22,7 % par rapport au mois précédent pour atteindre 246 600 tonnes à la fin du mois d’août, selon Marubeni 8002.T , une société de négoce. Les stocks sont néanmoins restés inférieurs aux 300 000 tonnes généralement considérées comme suffisantes.

Les négociations trimestrielles entre les acheteurs japonais et les producteurs mondiaux, notamment Rio Tinto RIO.AX ,

RIO.L et South32 S32.AX , ont débuté fin août et se sont prolongées plus longtemps que d’habitude en raison d’un écart important entre les positions des deux parties.