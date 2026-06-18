Attias « ne se précipite pas » pour son introduction en bourse alors que le secteur de l'événementiel du Golfe entre dans une phase de reprise

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* M. Attias affirme que l'introduction en bourse dépend d'un regain d'intérêt des investisseurs et des conditions du marché

* Collaboration avec Citigroup et SNB Capital dans le cadre du projet de vente d'actions

* Sanabil, une filiale du PIF, détient environ 75 % de RA&A

par Timour Azhari

Richard Attias, l'organisateur du sommet phare de l'Arabie saoudite consacré à l'investissement, affirme ne pas être pressé d'introduire sa société d'événementiel à la Bourse de Riyad, alors que le secteur de l'événementiel du Golfe tente de se remettre des perturbations liées à la guerre avec l'Iran .

M. Attias, dont la société Richard Attias & Associates organise la Future Investment Initiative – le rassemblement annuel à Riyad de dirigeants mondiaux et de financiers, surnommé le “Davos du désert” –, a déclaré que les conditions de marché n’étaient pas favorables et que le processus d’introduction en bourse était complexe.

“Nous ne sommes plus pressés, car nous savons que les conditions du marché ne sont pas idéales,” a-t-il déclaré à Reuters en marge de la conférence FII Priority Europe à Rome.

“Lorsque les investisseurs auront quelque peu changé d’avis, lorsqu’ils seront prêts, nous le serons aussi,” a-t-il ajouté.

M. Attias a indiqué que l’entreprise avait fait preuve de résilience, qualifiant les événements reportés de “décalage temporaire des revenus” et exprimant l’espoir qu’un protocole d’accord signé cette semaine entre les États-Unis et l’Iran pour mettre fin à la guerre contribuerait à rétablir la normalité dans le Golfe. Il a ajouté que la société se diversifiait également sur le plan géographique afin de réduire son exposition à la volatilité régionale.

Il a indiqué qu’il travaillait avec Citigroup et SNB Capital sur le projet de cession d’actions, mais a refusé de commenter les informations faisant état d’une valorisation de la société à environ 1 milliard de dollars.

L'actionnaire majoritaire de RA&A est Sanabil, une filiale du Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite, qui détient environ 75 % de la société. M. Attias détient le reste. L'entreprise organise des dizaines de conférences à travers le monde.

Le secteur de l’événementiel du Golfe a été frappé par des perturbations et une chute du nombre de visiteurs, les compagnies aériennes ayant annulé leurs vols vers le Moyen-Orient pour des raisons de sécurité.

Les annulations des courses de Formule 1 à Bahreïn et en Arabie saoudite ont été citées par les observateurs du secteur comme emblématiques des perturbations plus générales qui affectent le calendrier sportif et événementiel de la région. La Coupe du monde d’e-sport 2026 a également été déplacée de Riyad à Paris.