Atterrissage d'urgence d'un vol United Airlines au Japon, deux personnes blessées

United Airlines UAL.O a déclaré vendredi que deux personnes avaient été légèrement blessées après l'atterrissage d'urgence d'un vol reliant Tokyo à Cebu, aux Philippines , en raison d'un risque d'incendie dans la soute à bagages.

Le vol 32 de United, un Boeing BA.N 737-800 avec 135 passagers et sept membres d'équipage à bord, a été détourné vers l'aéroport international de Kansai à Osaka après avoir décollé de l'aéroport de Narita près de Tokyo.

Tous les passagers et membres d'équipage à bord du jet ont été évacués par les toboggans d'urgence, tandis que les deux blessés ont été transportés à l'hôpital, a indiqué United.

Le transporteur a ajouté qu'un premier contrôle de maintenance n'avait révélé aucun signe d'incendie sur l'avion.

Reuters n'a pas pu joindre par téléphone l'aéroport du Kansai, les services de police et d'incendie locaux, ni le ministère des transports en dehors des heures normales d'ouverture.