Atrium Therapeutics rebondit après une levée de fonds de 50 millions de dollars

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8 octobre - ** Le titre d'Atrium Therapeutics RNA.O , société spécialisée dans le développement de médicaments cardiovasculaires, a progressé de 11,3 % à 8,83 dollars avant l'ouverture de la séance de jeudi, après avoir levé 50 millions de dollars

** La société biopharmaceutique a annoncé avoir conclu un accord pour vendre environ 6,3 millions d’actions et de bons de souscription préfinancés au prix de 7,93 dollars dans le cadre d’un placement privé auprès d’investisseurs institutionnels

** L'action RNA a clôturé en baisse de 0,8 % à 7,93 dollars mercredi, après avoir chuté d'environ 44 % au cours du mois dernier

** La société a l’intention d’utiliser le produit net de cette opération pour financer le développement de ses deux principaux produits candidats, ainsi que d’autres programmes de recherche, entre autres

** Elle estime que ces fonds, combinés à sa trésorerie et à ses placements existants, permettront de financer ses activités jusqu’en 2028

** Leerink a agi en tant qu’agent de placement principal, aux côtés de Cantor Fitzgerald, Barclays et Wells Fargo

** Atrium, société basée à San Diego, en Californie, qui a conclu des accords de collaboration avec Bristol-Myers Squibb

BMY.N et Eli Lilly LLY.N , compte environ 17,1 millions d’actions en circulation

** Atrium a fait son entrée en bourse le 27 février après s’être séparée d’Avidity Biosciences, société rachetée par le laboratoire pharmaceutique suisse Novartis

NOVN.S