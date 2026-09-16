Communiqué de presse

Atos voit sa stratégie en souveraineté numérique renforcée par l'obtention du statut de partenaire cloud souverain de SAP

Cette reconnaissance renforce la position d'Atos auprès des organisations adoptant les solutions cloud et IA de SAP avec des exigences de contrôle total sur les données, les opérations et la conformité

Paris, France – 16 septembre 2026 - Atos , leader mondial de la transformation numérique portée par la puissance de l'intelligence artificielle, annonce avoir obtenu le statut de partenaire cloud souverain de SAP, confortant ainsi son positionnement d’acteur stratégique du numérique souverain.

Cette reconnaissance valide l’engagement d'Atos en faveur des clients cherchant à moderniser leurs environnements SAP critiques tout en conservant le contrôle de leurs données sensibles, de leurs opérations et de leur conformité réglementaire. Elle reflète également l'importance croissante d'une infrastructure numérique de confiance et souveraine, dans le cadre de la vision de l'Entreprise Autonome promue par SAP. Atos permet aux clients d’engager cette transformation en concevant, déployant et exploitant des environnements cloud souverains répondant aux normes les plus élevées de sécurité et de résilience. Ce partenariat couvre actuellement l'Allemagne, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, et des validations sont en cours pour d'autres géographies.

La souveraineté numérique est une priorité fondamentale pour Atos, qui soutient ses clients dans le contrôle et la responsabilité de leurs actifs numériques, infrastructures et opérations, tout en assurant le respect des exigences réglementaires et juridictionnelles. Les services SAP fournis par Atos incluent des modèles de transformation souveraine permettant aux clients d'adopter le cloud et l'IA sans compromettre la gouvernance ou le contrôle opérationnel.

Atos ajoute à son expertise SAP et à sa proximité client un vaste réseau de centres de données et de solides références en hébergement. Avec des compétences éprouvées en cybersécurité et dans des secteurs réglementés tels que le secteur public et les services financiers, Atos se positionne comme un partenaire de confiance des entreprises dont les charges de travail SAP sont critiques pour leur activité.

« La souveraineté numérique est une exigence essentielle pour les organisations exploitant des systèmes critiques dans des secteurs réglementés », a déclaré Florin Rotar, CTO d’Atos Group . « Cette reconnaissance conforte la stratégie d'Atos visant la transformation numérique souveraine à grande échelle. Nous accompagnons nos clients dans la modernisation de leurs environnements SAP tout en assurant le contrôle des données, des opérations et de la conformité avec l’appui de nos services conseil, professionnels et applicatifs, ainsi que de notre infrastructure européenne et de nos capacités bout-en-bout. »

« La souveraineté numérique se construit à travers des écosystèmes de confiance. Avec Atos, en tant que partenaire, nous élargissons la portée de SAP Sovereign Cloud et aidons les organisations à moderniser les processus métier critiques avec le cloud et l'IA tout en maintenant le contrôle, la gouvernance et la résilience opérationnelle. Ensemble, nous permettons à nos clients d'innover avec confiance dans un paysage numérique de plus en plus complexe », a commenté Martin Merz, président de Sovereign Cloud, SAP.

Atos est un partenaire SAP platinium de longue date, et a récemment reçu le Golden certificate SAP, célébrant 20 années consécutives de certification Global Operations partner. Le partenariat durable entre Atos et SAP au niveau mondial dans la fourniture de services managés aux clients, garantit la disponibilité des services et le respect des normes de qualité les plus élevées. Atos est le second des deux seuls partenaires SAP à avoir obtenu la certification de leurs opérations au niveau mondial ainsi que le Golden Certificate de SAP.

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A propos d’Atos

Atos est la marque d’Atos Group dédiée aux services numériques de bout en bout, sécurisés et accélérés par l’IA. Atos conçoit, développe et opère des environnements numériques essentiels à la performance, à la résilience et à la souveraineté. L’entreprise aide les organisations publiques et privées du monde entier à garder la maîtrise de leurs données et de leurs infrastructures, tout en répondant à leurs exigences de conformité.

Avec plus de 52 000 collaborateurs au service de plus de 4 500 clients dans 54 pays, Atos accompagne la modernisation des systèmes IT, accélère la transformation cloud et data, renforce la cybersécurité et déploie des environnements de travail numériques sécurisés, au bénéfice de ses clients, de leurs collaborateurs et de la société. Atos propose également des services de conseil et d’accompagnement à travers sa marque Atos Amplify.

Partenaire de confiance dans la gestion d’environnements complexes et critiques, Atos accompagne les organisations dans des contextes hautement réglementés et souverains.

A propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 54 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 7,2 milliards d’euros. Présent commercialement dans 54 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits et systèmes. Numéro un européen de la cybersécurité et leader dans le domaine du cloud, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est cotée sur Euronext Paris.

Contact presse

Laurent Massicot – laurent.massicot@atosgroup.com

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