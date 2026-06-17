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Atos veut renforcer ses liens avec les start-ups françaises
information fournie par Zonebourse 17/06/2026 à 15:35

Atos annonce renouveler son engagement dans le programme national "Je choisis la French Tech", renforçant sa collaboration avec les start-ups françaises dans le cadre d'une initiative visant à rapprocher les grands groupes et les jeunes entreprises innovantes, et à favoriser l'émergence de champions technologiques.

Le fournisseur de services informatiques s'inscrit ainsi dans une dynamique collective aux côtés d'autres grands groupes ayant pour objectif de dépasser les 2 MdsEUR d'achats auprès de start-ups françaises et de créer un véritable "réflexe French Tech" dans les stratégies d'innovation et d'achats technologiques.

Ce programme reflète la volonté d'Atos de privilégier des solutions françaises d'excellence afin de renforcer l'autonomie stratégique de ses activités, d'accélérer sa transformation et de proposer à ses clients des solutions innovantes à forte valeur ajoutée.

Dans ce cadre, il travaillera étroitement avec la Mission French Tech pour définir une feuille de route alignée sur ses priorités stratégiques, identifier des start-ups à fort potentiel et développer des collaborations concrètes, notamment via la mise en place de projets pilotes et de déploiements.

Cette approche reposera notamment sur le renforcement du sourcing de jeunes pousses françaises, la mise en relation avec les programmes French Tech tels que Next40/120 et French Tech 2030, l'organisation de rencontres et d'initiatives communes, ou encore le suivi d'indicateurs concrets permettant de mesurer l'impact des collaborations engagées.

Atos s'appuiera sur son programme existant dénommé "Scaler", conçu pour accélérer la collaboration avec les start-ups et déployer leurs solutions à grande échelle auprès de ses clients. Il pourra également compter sur les compétences de son réseau local d'Inno'labs, dont le maillage territorial permet d'identifier les jeunes pousses à fort potentiel en région.

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