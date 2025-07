Atos: verdict défavorable dans le litige Syntel-TriZetto information fournie par Cercle Finance • 01/07/2025 à 08:58









(CercleFinance.com) - Atos fait part du verdict rendu lundi par un jury populaire de la Cour fédérale américaine du district sud de New York, condamnant Syntel à verser près de 70 millions de dollars à TriZetto à titre de dommages-intérêts compensatoires.



Ce verdict s'inscrit dans le cadre du litige qui oppose Syntel à Cognizant et à sa filiale Trizetto pour détournement et violation de droits d'auteur, un litige qui a débuté en 2015, avant l'acquisition de Syntel par Atos en 2018.



Le verdict du jury populaire sera désormais examiné par le juge et une décision finale est attendue dans les prochains mois, qui pourrait être assortie de dommages et intérêts punitifs. Atos aura le droit de faire appel.







