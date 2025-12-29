Atos vend ses activités sud-américaines à Semantix
information fournie par Zonebourse 29/12/2025 à 07:45
Cette cession fait partie du plan "Genesis", visant à ramener Atos "à une croissance durable et à une rentabilité améliorée en se recentrant sur les géographies et actifs clés tels que l'IA, les solutions et services sécurisés et connectés au cloud".
Cette transaction, une fois finalisée, élargirait le portefeuille de la société brésilienne Semantix et créerait l'un des plus grands fournisseurs de services aux entreprises et de technologies IA et données en Amérique du Sud.
Nelson Campelo, actuellement responsable d'Atos Amérique du Sud, assumerait le poste de PDG de Semantix tandis que Leonardo Santos Poça D'água, fondateur et PDG actuel de Semantix, deviendrait le président exécutif du groupe.
La transaction, dont les termes financiers ne sont pas précisés la groupe français de services informatiques, devrait être finalisée dans les mois à venir, une fois que toutes les conditions préalables auront été remplies.
Valeurs associées
|45,8000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne donnent pas de signaux particuliers. Les indicateurs stochastiques ne donnent pas de signaux ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite
-
Pédiatre, dermatologue, psychiatre... Le prix de nombreuses conultations de spécialistes va grimper au 1er janvier
Cette hausse, qui concerne les tarifs des médecins spécialistes libéraux, était initialement programmée pour l'été dernier. Un certain nombre de médecins spécialistes vont voir les tarifs de leurs consultations augmenter de quelques euros à partir du 1er janvier, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer