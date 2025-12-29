 Aller au contenu principal
Atos vend ses activités sud-américaines à Semantix
information fournie par Zonebourse 29/12/2025 à 07:45

Atos Group indique avoir signé un accord engageant pour la cession, à Semantix, de ses activités sud-américaines comptant actuellement environ 2800 professionnels au Brésil, en Argentine, au Chili, en Colombie, en Uruguay et au Pérou.

Cette cession fait partie du plan "Genesis", visant à ramener Atos "à une croissance durable et à une rentabilité améliorée en se recentrant sur les géographies et actifs clés tels que l'IA, les solutions et services sécurisés et connectés au cloud".

Cette transaction, une fois finalisée, élargirait le portefeuille de la société brésilienne Semantix et créerait l'un des plus grands fournisseurs de services aux entreprises et de technologies IA et données en Amérique du Sud.

Nelson Campelo, actuellement responsable d'Atos Amérique du Sud, assumerait le poste de PDG de Semantix tandis que Leonardo Santos Poça D'água, fondateur et PDG actuel de Semantix, deviendrait le président exécutif du groupe.

La transaction, dont les termes financiers ne sont pas précisés la groupe français de services informatiques, devrait être finalisée dans les mois à venir, une fois que toutes les conditions préalables auront été remplies.

