Atos signe une convention de partenariat avec la Garde nationale
information fournie par Zonebourse 17/09/2025 à 16:06
'Cette initiative s'inscrit dans une volonté partagée de renforcer les liens avec le ministère des Armées et le ministère de l'Intérieur ainsi que de promouvoir l'engagement citoyen au sein de l'entreprise', explique le groupe informatique.
Il précise que la convention prévoit notamment la mise en place d'un référent Garde Nationale au sein du groupe, 20 jours d'activités de réserves autorisées de plein droit et une clause dite de réactivité réduite de 15 à 10 jours.
Elle prévoit aussi le maintien de l'intégralité de la rémunération des salariés pendant leurs activités dans la réserve, la participation d'Atos aux événements portés par la Garde nationale et son utilisation du logo 'Partenaire de la Défense Nationale'.
Valeurs associées
|47,7250 EUR
|Euronext Paris
|+3,98%
