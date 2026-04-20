Atos se renforce en cybersécurité avec Google Threat Intelligence
information fournie par Zonebourse 20/04/2026 à 16:40
"Cette collaboration innovante permet aux organisations d'obtenir une compréhension anticipée des menaces émergentes et la capacité de les prioriser et de les contenir plus rapidement", affirme le groupe français de services informatiques.
Google Threat Intelligence est entièrement intégré aux opérations de sécurité d'Atos, qui combinent des centres nearshore et offshore 24h/24 et 7j/7 à travers le monde afin de devancer les nouveaux types de menaces.
En exploitant l'importante base de connaissance de Google, Atos fournit à ses clients des informations exploitables en temps réel sur les nouvelles menaces, leur permettant de prendre des mesures proactives pour se défendre contre d'éventuelles attaques.
En outre, la collaboration entre Atos et la filiale d'Alphabet simplifie les opérations de sécurité et permet aux organisations de se concentrer sur les décisions à forte valeur ajoutée plutôt que sur la gestion des données.
Les clients bénéficient de fonctionnalités complètes de surveillance, notamment le suivi des identifiants, la protection contre l'usurpation de nom de domaine et la prévention des fuites de données, l'ensemble contribuant à la robustesse de la défense contre les risques numériques.
Enfin, l'intégration de Google Threat Intelligence dans les dispositifs de sécurité d'Atos permet de développer des solutions sur mesure en réponse aux spécificités des secteurs d'activité, quelle que soit la taille des organisations.
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