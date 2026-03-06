Atos : ricoche sous 43,5E après rebond de 20%
information fournie par Zonebourse 06/03/2026 à 09:25
Atos a failli re-tester sa MM200 qui gravite vers 43,8E mais bute en fait sur 42,23E, l'ex-plancher du 21 novembre dernier... et faute de se maintenir au-dessus de 39E, pourrait revenir tester le récent support des 35E du 25 février en clôture.
Valeurs associées
|39,1750 EUR
|Euronext Paris
|-1,74%
