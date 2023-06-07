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Atos revoit à la hausse les perspectives 2026 de sa branche Tech Foundations
information fournie par Reuters07/06/2023 à 07:35

7 juin (Reuters) - Atos SE ATOS.PA :

* LA BRANCHE TECH FOUNDATIONS SE POSITIONNE SUR UN MARCHÉ ADRESSABLE PLUS IMPORTANT, REPRESENTANT ENVIRON 705 MILLIARDS D'EUROS À L'ÉCHELLE MONDIALE, UNE AUGMENTATION DE 40% PAR RAPPORTAU MARCHÉ CONSIDÉRÉ LORS DE LA JOURNÉE INVESTISSEURS D’ATOS

* CE MARCHÉ ADRESSABLE PLUS IMPORTANT DEVRAIT CONNAÎTRE UNE CROISSANCE ANNUELLE ENTRE 3% ET 5% SUR LA PÉRIODE 2022-2026

* RÉORIENTATION PORTE SUR UN MARCHÉ ÉLARGI DU CONSEIL EN TECHNOLOGIE ET DES SERVICES PERSONNALISÉS, AINSI QUE DE NOUVEAUX DOMAINES D'ACTIVITÉ DANS L'INFRASTRUCTURE HYBRIDE ET MULTI-CLOUD ET LES PLATEFORMES NUMÉRIQUES D'ENTREPRISE

* LE PORTEFEUILLE DE TECH FOUNDATIONS S’ARTICULE DÉSORMAIS AUTOUR DE QUATRE ACTIVITÉS CŒUR DE MÉTIER, TOTALISANT UN CA DE EUR 4,5 MLDS POUR L'EXERCICE 2022

* PARALLÈLEMENT,TECH FOUNDATIONS RÉDUIT ACTIVEMENT SON EXPOSITION AUX ACTIVITÉS NON CŒUR DE MÉTIER QUI REPRÉSENTAIENT UN CA DE EUR 0,9 MDS EN 2022

* PERSPECTIVES 2026 REVUES À LA HAUSSE POUR LA BRANCHE TECH FOUNDATIONS

* PERSPECTIVES TECH FOUNDATIONS: LE CA DEVRAIT ATTEINDRE UN PLANCHER D'ENVIRON EUR 5 MDS EN 2024 ET RENOUER AVEC LA CROISSANCE EN 2026

* PERSPECTIVES TECH FOUNDATIONS: LA MARGE OPÉRATIONNELLE DEVRAIT ATTEINDRE 6% À 8% EN 2026

* PERSPECTIVES TECH FOUNDATIONS: LE FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE AVANT INTÉRÊTS ET IMPÔTS DEVRAIT PASSER EN TERRITOIRE POSITIF EN 2025 ET ATTEINDRE EUR 250 MLNS EN 2026

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ATOS.PA

(Gdansk Newsroom)

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