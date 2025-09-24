 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Atos : retrace le zénith du 7 mars à l'ouverture
information fournie par Zonebourse 24/09/2025 à 11:00

Atos grimpe de +6% et retrace le zénith du 7 mars dernier à l'ouverture, ce qui correspond à un doublement du cours depuis le 23 juillet : une extension haussière pourrait propulser le titre vers 55E, son zénith intraday du 7/3.
Le prochain objectif haussier pourrait se situer vers 64E.

ATOS
ATOS
52,120 EUR Euronext Paris +4,84%
