Communiqué de presse

Atos retenu sur trois lots du marché AMOA SI de la Centrale d’Achat de l’Informatique Hospitalière (CAIH)

Atos et ses partenaires Easis, Onepoint et ICFI, accompagnent les marchés d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMOA) pour les 3 lots Etudes, Recette applicative et Conduite du changement

Paris, France – 25 juin 2026 – Atos , un leader mondial de la transformation digitale portée par la puissance de l’intelligence artificielle, annonce aujourd'hui avoir été retenu sur trois lots du marché AMOA SI de la Centrale d’Achat de l’Informatique Hospitalière ( CAIH ) . Atos s’est entouré de partenaires experts des métiers des bénéficiaires de la CAIH – comprenant 2500 établissements de santé, structures sanitaires ou médico-sociales – afin de leur proposer un accompagnement à la fois technologique et en conduite du changement dans le cadre de leur transformation digitale. Atos interviendra avec Easis (co-traitant) pour le Lot 1 ‘Etudes et Conseil’, Onepoint (co-traitant) pour le Lot 3 ‘Recette’, et ICFI (sous-traitant), pour le Lot 4 ‘Conduite du changement & Accompagnement’ .

La connaissance fine des métiers de la santé et du contexte réglementaire français, l’ampleur du maillage territorial et l’expertise technologique déployées par Atos et ses partenaires ont été déterminants dans leur sélection par la CAIH afin de répondre aux priorités des directions informatiques de ses bénéficiaires : garantir la qualité des soins et la continuité de services pour les professionnels de santé et les patients tout en conciliant l’innovation, l’intégration et l’adoption de l’IA, la conformité réglementaire et la fiabilité opérationnelle dans des environnements complexes.

Lot 1 – Études AMOA : Atos mandataire du groupement Atos–Easis

L’enjeu du lot 1 est d’accompagner les bénéficiaires dans la définition, la structuration et la mise en œuvre d’une trajectoire de modernisation de leur système d’information. Les prestations d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage ont pour objectif de cadrer les besoins, de sécuriser les choix d’architecture, de prioriser les projets et de garantir la cohérence d’ensemble du SI dans la durée.

Atos et Easis, tous deux acteurs spécialisés du secteur de la santé et dont l’approche interdisciplinaire commune lie technologie, stratégie et changement organisationnel, aideront les bénéficiaires dans la formalisation d’études d’opportunité et de faisabilité préalables à la structuration de projets de transformation digitale. Les experts du groupement interviendront dans l’analyse de l’existant, dans la définition de scénarios incluant une évaluation des ressources nécessaires au nouveau projet, des gains attendus, des risques et des freins potentiels. L’élaboration d’un calendrier prévisionnel et la proposition de mesures d’anticipation en réponse aux enjeux fonctionnels, techniques, organisationnels et qualitatifs des bénéficiaires complèteront leur offre.

Lot 3 – Recette applicative : Atos mandataire du groupement Atos–Onepoint

Le Lot 3, porté par Atos et Onepoint, spécialistes de la transformation numérique, de la stratégie à la mise en œuvre, vise à garantir la qualité, la fiabilité et la conformité des solutions informatiques déployées dans les établissements de santé, au moyen d’une méthodologie de recette rigoureuse. L’offre d’accompagnement d’Atos et de Onepoint intègre : la compréhension commune des concepts de test, la vérification des livrables, la traçabilité complète, l’industrialisation des tests, la non-régression des applications, la fiabilité des campagnes de recette sur toute la vie des projets et l’accompagnement de la maîtrise d’ouvrage.

Atos s’appuiera sur une plateforme d’IA générative pour optimiser les activités de test et de recette, tout en garantissant la souveraineté numérique.

Lot 4 – Conduite du changement, communication et formation : Atos mandataire, ICFI, sous-traitant

Le lot 4 vise à accompagner les utilisateurs dans l’adoption d’une application informatique, tout au long de son cycle de développement et de mise en œuvre. Avec ICFI (Ingénierie, Conseils et Formations Informatiques), ESN spécialisée dans l’informatique de santé et dont les consultants de terrain sont des professionnels de santé, Atos mobilisera des expertises en conduite du changement, communication, formation et accompagnement des utilisateurs, avec des actions adaptées au contexte des adhérents. Déployées dès les phases amont et plusieurs mois après les mises en production, elles doivent assurer une transition fluide et efficace vers de nouveaux modes de fonctionnement. Les établissements de santé adhérents pourront s’appuyer sur l’expertise d’Atos dans la maîtrise d’ouvrage et l’intégration de solutions métiers telles que les DPI (Dossier Patient Informatisé) et PACS (Picture Archiving and Communication System), portée par 500 collaborateurs spécialistes de la transformation digitale de la santé.

Nicolas Tricot, directeur Marché Santé, France, Atos, a déclaré : « Ces trois lots constituent des leviers majeurs pour la transformation digitale des établissements de santé et médico-sociaux et témoignent de la confiance renouvelée de la CAIH en la capacité d’Atos à accompagner ses bénéficiaires. Avec nos partenaires, Easis, Onepoint et ICFI, nous apportons notre compréhension des usages et des contraintes métiers des acteurs de la santé et proposons une approche sur mesure, adaptée au contexte et à la maturité technologique des bénéficiaires. »

Atos, un acteur engagé dans la transformation numérique du secteur de la santé

Depuis plus de vingt ans, Atos accompagne les hôpitaux, agences nationales et acteurs médicosociaux dans la modernisation de leurs infrastructures numériques, la cybersécurité et la protection des données de santé, ainsi que le cloud souverain et l’hébergement des données de santé. Atos conçoit, déploie et opère des services numériques critiques à grande échelle et son Inno’Lab de Lyon dédié à la santé co-innove en collaboration avec l’écosystème santé local et les centres de compétences cloud et IA d’Atos afin de développer des cas d’usage concrets, directement exploitables par les directions des systèmes d’information.

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A propos d’Atos

Atos est la marque d’Atos Group dédiée aux services numériques de bout en bout, sécurisés et accélérés par l’IA. Atos conçoit, développe et opère des environnements numériques essentiels à la performance, à la résilience et à la souveraineté. L’entreprise aide les organisations publiques et privées du monde entier à garder la maîtrise de leurs données et de leurs infrastructures, tout en répondant à leurs exigences de conformité.

Avec plus de 54 000 collaborateurs au service de plus de 4 500 clients dans 54 pays, Atos accompagne la modernisation des systèmes IT, accélère la transformation cloud et data, renforce la cybersécurité et déploie des environnements de travail numériques sécurisés, au bénéfice de ses clients, de leurs collaborateurs et de la société. Atos propose également des services de conseil et d’accompagnement à travers sa marque Atos Amplify.

Partenaire de confiance dans la gestion d’environnements complexes et critiques, Atos accompagne les organisations dans des contextes hautement réglementés et souverains.

A propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 56 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 7,2 milliards d’euros (au nouveau périmètre). Présent commercialement dans 54 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits et systèmes. Numéro un européen de la cybersécurité et leader dans le domaine du cloud, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est coté sur Euronext Paris.

Contact presse

Isabelle Grangé | isabelle.grange@atosgroup.com | +33 (0) 6 64 56 74 88

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