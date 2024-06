Atos, Rémy Cointreau, Vinci... les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Air France

Ryanair a appelé ce 5 juin la présidente de la Commission Européenne, Ursula von der Leyen à prendre des mesures urgentes pour protéger les passagers lors d'une nouvelle grève des contrôleurs aériens français prévue demain jeudi et qui a contraint la compagnie à annuler près de 100 vols à destination ou en provenance de l'aéroport de Paris Beauvais à court préavis. Il s'agirait notamment de "protéger par la loi les survols français pendant les grèves des contrôleurs aériens comme en Grèce, en Italie et en Espagne".

Atos

Le groupe informatique fera une nouvelle communication à propos de ses discussions avec ses repreneurs.

Biosenic

La biotech livrera ses résultats annuels.

genOway

genOway annonce avoir réalisé en 2023 un chiffre d'affaires consolidé de 20 millions d'euros, en croissance organique de 18% par rapport à 2022. Cette société spécialisée dans la conception, le développement et la commercialisation de modèles de recherche préclinique génétiquement modifiés pour contribuer à l'invention de médicaments précise que son Ebitda a progressé de 54% en 2023 à 4,6 millions d'euros et que la marge d'Ebitda ressort à 23,0% en 2023, contre 18,8% un an plus tôt. Le résultat net a doublé, pour s'établir à 1,6 million d'euros en 2023 contre 0,8 million en 2022.

Miliboo

Miliboo a réalisé un chiffre d'affaires de 10,1 millions d'euros au quatrième trimestre de l'exercice 2023-24, en hausse de 1%. " La hausse des volumes sur les différents canaux de ventes (+5,8%) compense la baisse du prix moyen, liée essentiellement au mix produit sur ce trimestre ", a commenté la marque digitale d'ameublement. Le chiffre d'affaires annuel est ressort à 43,3 millions d'euros en hausse de 2,3%, soit le niveau d'activité le plus élevé réalisé depuis la création de Miliboo.

Rémy Cointreau

Le spécialiste des vins et spiritueux communiquera ses résultats annuels.

Riber

Riber a démenti "catégoriquement les allégations diffusées sur Internet et relayées sur certains forums boursiers, concernant l'existence d'un accord de coopération stratégique avec une société chinoise, ainsi que l'acquisition de systèmes MBE 8000 par cette société". Par ailleurs l'équipementier pour le secteur des semi-conducteurs "proteste vigoureusement contre l'utilisation abusive de son nom et l'atteinte à sa réputation".

Vinci

Vinci annonce que sa filiale Construction acquiert deux sociétés familiales de travaux routiers et de production de matériaux, Newport Construction aux États-Unis et Entreprises Marchand & Frères (EMF) au Canada. Le groupe précise que les deux sociétés, qui représentent un chiffre d'affaires total supérieur à 150 millions d'euros, et contribueront à la densification de la couverture géographique du pôle de Vinci Construction en Amérique du Nord. Entreprises Marchand & Frères (EMF) réalise des travaux routiers dans la région centre du Québec ainsi que dans le territoire de la Baie-James.