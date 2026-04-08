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Atos rejoint le Programme de Cyber Résilience Territoriale de Gigalis
information fournie par Zonebourse 08/04/2026 à 10:40

Atos annonce avoir remporté en tant que titulaire, deux lots de l'accord cadre, Solutions et prestations de services en cybersécurité - gouvernance, protection, surveillance et conformité des systèmes d'information du Programme de Cyber Résilience Territoriale lancé par Gigalis.

A travers ce nouveau programme, la centrale d'achat public Gigalis vise à doter les organisations publiques françaises à l'échelon national d'une capacité systémique à anticiper les risques cyber, à résister aux attaques et à renforcer leur résilience.

Les titulaires du marché s'engagent à coopérer et à interconnecter leurs expertises, opposant aux cyberattaquants une force collective territoriale structurée pour une protection coordonnée des acteurs publics.

"Le lot 1, Gouvernance & Stratégie Cyber, a pour objet la mise en oeuvre et le pilotage de l'ensemble des dispositifs organisationnels, méthodologiques et documentaires qui permettront une gestion optimale des risques cyber et d'assurer la protection des ressources informationnelles des membres de Gigalis" explique le groupe.

Également attribué à Atos, le lot 5, Conformité réglementaire & accompagnement à la certification, comprend la fourniture de prestations d'accompagnement des bénéficiaires dans la mise en conformité de leur système d'information avec les exigences légales, réglementaires et normatives applicables à leurs missions.

Farah Rigal, directrice des services de cybersécurité France, Atos, a déclaré : " La cybersécurité est en effet bien plus qu'une question de technologie. Elle engage les process et les équipes d'un écosystème tout entier. L'initiative de Gigalis, de portée nationale, apporte aux acteurs publics dans leur ensemble une réponse coordonnée et une force de réactivité renforcée en cas de crise. "

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