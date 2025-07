Atos: reconduit comme Google Cloud MSP information fournie par Cercle Finance • 23/07/2025 à 13:42









(Zonebourse.com) - Atos annonce le renouvellement de son statut de fournisseur de technologies Google Cloud pour les services managés (Google Cloud Managed Service Provider - MSP), renforçant ainsi le partenariat stratégique entre les deux organisations.



En tant que partenaire 'Premier' Google Cloud certifié pour la fourniture de services managés, il continuera de proposer à ses clients des services avancés de support, d'optimisation et de gestion de leurs environnements Google Cloud optimisés par l'IA.



'Ce renouvellement souligne l'expertise éprouvée d'Atos en matière de migration vers le cloud, d'analyse de données, d'IA, de sécurité et de modernisation des applications', affirme le groupe français de services informatiques.



Ce renouvellement fait suite à un audit complet des capacités d'Atos, de son impact sur ses clients, de ses investissements continus dans les technologies Google Cloud et de ses programmes de développement des talents.





Valeurs associées ATOS 26,8050 EUR Euronext Paris -0,26%