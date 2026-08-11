Atos : rechute sous 31 EUR, vers un pullback sur 28,7 EUR

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.
Le président des Etats-Unis exfiltré dans un conteneur de ravitaillement vers un autre avion, tandis qu'Air Force One décolle avec à son bord une douzaine de journalistes persuadés, à tort, de voyager avec Donald Trump... Le mystère restait épais mardi au lendemain ...
Lire la suite
La start-up d'IA Manus a déclaré mardi qu’elle redeviendrait bientôt une entreprise indépendante, quelques mois après que Pékin a bloqué le rachat de cette société, développée en Chine et basée à Singapour, par Meta, la maison mère de Facebook. En décembre 2025, ...
Lire la suite
Les Bourses européennes ont terminé sans élan mardi, hésitantes face à la volatilité des prix du pétrole et en attente des données clés sur l'inflation américaine. Les places de Paris (-0,13%) et Londres (-0,17%) ont à peine cédé du terrain, quand Francfort (+0,26%) ...
Lire la suite
La canicule a gagné mardi à l'ouest et va s'étendre mercredi à la quasi-totalité du pays, avec des températures allant jusqu'à 40°C par endroits. Météo-France a placé 78 départements en vigilance orange à la canicule mercredi contre 43 mardi. "Hormis une fine bordure ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer