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Atos : rechute sous 31 EUR, vers un pullback sur 28,7 EUR
information fournie par Zonebourse 11/08/2026 à 17:31
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Atos poursuit le pullback amorcé sous 34,4 EUR et rechute sous 31 EUR : le titre s'achemine vers un re-test du plancher annuel des 28,7 EUR.

C'est une zone déjà explorée fin juillet 2025 (il y a 1 an), pas très éloignée des 26,9 EUR testés le 23 juin 2025.

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