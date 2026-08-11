Atos : rechute sous 31 EUR, vers un pullback sur 28,7 EUR

Atos poursuit le pullback amorcé sous 34,4 EUR et rechute sous 31 EUR : le titre s'achemine vers un re-test du plancher annuel des 28,7 EUR.

C'est une zone déjà explorée fin juillet 2025 (il y a 1 an), pas très éloignée des 26,9 EUR testés le 23 juin 2025.