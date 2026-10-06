Atos positionné leader des solutions et services de cybersécurité dans le rapport ISG Provider Lens™ 2026 pour la France

Communiqué de presse

Atos positionné leader des solutions et services de cybersécurité dans le rapport ISG Provider Lens™ 2026 pour la France

Paris, France – 6 octobre 2026 – Atos , un leader mondial de la transformation digitale portée par la puissance de l’intelligence artificielle, annonce aujourd’hui avoir obtenu le positionnement de leader dans trois segments stratégiques du rapport ISG Provider Lens tm 2026 consacré aux solutions et services de cybersécurité en France : services SOC de nouvelle génération et de détection et réponse managées ( Next-Gen SOC/MDR Services ), services de conseil stratégique en cybersécurité ( Strategic Security Services ) et services techniques de cybersécurité ( Technical Security Services ).

Les organisations font face à des cyberattaques toujours plus sophistiquées, imprévisibles et difficiles à contenir dans des environnements cloud et hybrides complexes. Les exigences de conformité réglementaire, plus nombreuses, représentent également un défi supplémentaire. Dans ce contexte, selon ISG, disposer d’outils de sécurité isolés n’est plus suffisant et les organisations se doivent de mettre en place une stratégie globale de cybersécurité. ISG reconnaît la capacité d’Atos à déployer une telle approche en raison de son expertise en technologies avancées, sa connaissance du paysage réglementaire et son excellence opérationnelle.

Services SOC de nouvelle génération et de détection et réponse managées (Next-Gen SOC/MDR Services)

Le rapport souligne la maturité des services SOC/MDR d’Atos destinés aux grandes entreprises, aux organismes publics et aux infrastructures critiques ainsi que son positionnement d’acteur européen souverain, basé en France. ISG relève également l’importance du réseau de centres d’opérations de sécurité de nouvelle génération d’Atos et ses capacités à associer services managés de réponse aux incidents et sécurisation des environnements OT.

« Atos se distingue par des services SOC/MDR éprouvés, dotés de capacités étendues de détection, de réponse, de remédiation et de reprise, notamment des services d’intervention adaptés aux grandes entreprises et aux organismes du secteur public » commente Benoît Scheuber, consultant principal et analyste en sécurité, ISG.

Services de conseil stratégique en cybersécurité (Strategic Security Services)

ISG note l’étendue du portefeuille de services de conseil stratégique en cybersécurité d’Atos. Celle-ci lui permet de répondre à la demande d’organisations à la recherche d’un prestataire capable d’intégrer les risques, les politiques, la conformité et la transformation au sein d’un unique cadre de conseil.

« Atos est reconnu pour son expertise stratégique en matière de sécurité, combinant des services de conseil en gouvernance, conformité, résilience et gestion des identités particulièrement adaptés aux grandes organisations soumises à une réglementation stricte » précise Benoît Scheuber, consultant principal et analyste en sécurité, ISG.

Services techniques de cybersécurité (Technical Security Services)

Le rapport met en avant l’expertise technique d’Atos déployée à grande échelle dans les environnements exigeants en termes de criticité et de résilience, tant auprès d’acteurs publics que privés. L’expertise établie d’Atos en gestion des identités et des accès (IAM) et ses investissements continus dans ce domaine et l’architecture Zero Trust garantissent sa capacité à concevoir et déployer des architectures de protection de bout en bout dans tous types d’environnements numériques.

« Atos se distingue par une expertise technique approfondie en matière de sécurité, une solide expertise en identité et infrastructure, ainsi qu’une position de confiance dans les environnements complexes et hautement réglementés » indique Benoît Scheuber, consultant principal et analyste en sécurité, ISG.

Farah Rigal, directrice des services de cybersécurité France, Atos, a déclaré : « Ce positionnement reconnaît notre engagement à anticiper et à maîtriser les risques cyber ainsi que l’expertise technologique et sectorielle de nos équipes pour renforcer la protection et la résilience des organisations. Nos services, fournis conformément aux certifications de l'ANSSI lorsque cela est nécessaire, répondent aux besoins de nos clients en matière de conformité continue, de détection et de réponse managées proactives, de protection des identités et des accès, et d’automatisation des opérations par l’IA sous la supervision de nos experts. »

Pour télécharger le rapport, cliquer ICI

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La cybersécurité au sein d’Atos Group

En tant que l’un des leaders mondiaux de la cybersécurité avec plus de 6500 experts et 205 brevets en cybersécurité, Atos Group s’engage à fournir à ses clients, qui font face à des menaces en constante évolution, des solutions de sécurité intégrées et alimentées par l’IA leur permettant de poursuivre leur objectif de souveraineté et de confiance numérique.

Les services de cybersécurité , commercialisés sous la marque Atos, constituent une offre intégrée qui allie conseil stratégique, intégration de solutions et services de sécurité managés en continu, sur l’ensemble du cycle de vie de la sécurité. Fort d’un réseau mondial de 17 centres d’opérations de sécurité (SOC) traitant plus de 31 milliards d’événements de sécurité par jour pour plus de 2000 clients, Atos propose une approche proactive de la sécurité qui s’appuie sur une compréhension des menaces à l’échelle mondiale. Ses équipes interviennent dans tous les secteurs d’activité avec une maîtrise approfondie des enjeux métiers, pour une sécurité renforcée des données et une garantie de conformité et de continuité opérationnelle à travers le monde.

Les produits de cybersécurité sous la branche Eviden, regroupent un portefeuille de solutions souveraines s’appuyant sur trois expertises complémentaires : le chiffrement des données, la gestion des identités et des accès, et l’identité numérique. Développés et fabriqués en Europe, les produits de cybersécurité d’Eviden sont certifiés par les plus hauts standards européens et protègent les données sensibles, sécurisent les accès numériques et garantissent l’intégrité des identités des utilisateurs, des systèmes et des appareils connectés.

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A propos d’Atos

Atos est la marque d’Atos Group dédiée aux services numériques de bout en bout, sécurisés et accélérés par l’IA. Atos conçoit, développe et opère des environnements numériques essentiels à la performance, à la résilience et à la souveraineté. L’entreprise aide les organisations publiques et privées du monde entier à garder la maîtrise de leurs données et de leurs infrastructures, tout en répondant à leurs exigences de conformité.

Avec plus de 52 000 collaborateurs au service de plus de 4 500 clients dans 54 pays, Atos accompagne la modernisation des systèmes IT, accélère la transformation cloud et data, renforce la cybersécurité et déploie des environnements de travail numériques sécurisés, au bénéfice de ses clients, de leurs collaborateurs et de la société. Atos propose également des services de conseil et d’accompagnement à travers sa marque Atos Amplify.

Partenaire de confiance dans la gestion d’environnements complexes et critiques, Atos accompagne les organisations dans des contextes hautement réglementés et souverains.

A propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 54 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 7,2 milliards d’euros. Présent commercialement dans 54 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits et systèmes. Numéro un européen de la cybersécurité et leader dans le domaine du cloud, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est cotée sur Euronext Paris.

Contact presse

Isabelle Grangé | isabelle.grange@atosgroup.com | +33 (0) 6 64 56 74 88

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