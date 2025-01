Atos: position de liquidité bien au-dessus du plan information fournie par Cercle Finance • 21/01/2025 à 08:40









(CercleFinance.com) - Atos revendique une position de liquidité de 2,19 milliards d'euros au 31 décembre 2024, soit plus d'un milliard au-dessus de la position de trésorerie de 1,15 milliard présentée dans son plan de sauvegarde accéléré.



Elle comprend 319 millions estimés de paiements clients reçus avant les dates d'échéance des factures (provenant principalement du secteur public), 240 millions de produit net de cession de Worldgrid et 440 millions de facilité de crédit renouvelable non tirée.



Ces trois éléments ne sont pas inclus dans la définition de la trésorerie en fin d'exercice dans le plan d'affaires approuvé par le Tribunal de commerce. En les excluant, la position de trésorerie à fin 2024 serait de 40 millions au-dessus de celle présentée dans le plan.





