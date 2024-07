Atos : ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée

(AOF) - Atos SE annonce aujourd'hui l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée par le Tribunal de Commerce spécialisé de Nanterre, pour une durée initiale de deux mois, pouvant être renouvelée pour deux mois supplémentaires. Comme annoncé dans le communiqué de presse du 15 juillet 2024, cette procédure a pour objet de permettre à la Société de mettre en œuvre son plan de restructuration financière conformément à l’Accord de Lock-Up conclu entre la Société, un groupe de banques et un groupe de porteurs d’obligations.

Le Tribunal a estimé que, compte tenu du soutien suffisamment large des créanciers financiers et des informations fournies par la Conciliatrice lors de l'audience, l'adoption du projet de plan de restructuration financière au cours de la procédure de sauvegarde accélérée était vraisemblable.

La procédure de sauvegarde accélérée, qui n'implique que les créanciers financiers et les actionnaires, a pour seul objectif de mettre en œuvre et d'obtenir l'approbation du Tribunal sur les termes du plan de restructuration financière convenu dans l'Accord de Lock-Up.

Elle ne concerne que l'endettement financier d'Atos (RCF, Term Loan, émissions obligataires) et n'a aucun impact sur les fournisseurs, les salariés, la gouvernance de la Société ou les autres créances détenues par les créanciers de la Société ou de ses filiales.

Pour rappel, les principales caractéristiques du plan de restructuration financière convenu dans l'Accord de Lock-Up consistent en de nouveaux financements pour 1,75 milliard d'euros, une réduction de l'endettement d'au moins 3,1 milliards d'euros et l'absence d'échéance de remboursement de dette avant la fin de l'année 2029.

La société rappelle que la mise en œuvre de la restructuration financière envisagée entraînera une dilution massive pour les actionnaires actuels d'Atos, qui devraient, s'ils ne participent pas aux augmentations de capital proposées, détenir moins de 0,1% du capital social.

L'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée impliquera un nouvel abaissement, pour des raisons techniques, de la notation de crédit d'Atos, qui est actuellement de CCC-.

La société estime que sa notation de crédit devrait s'améliorer progressivement après la réalisation de sa restructuration financière et reste confiante quant à son objectif d'atteindre un profil de notation de crédit à BB d'ici la fin de l'année 2026.

