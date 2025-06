Thales: présente le RAPIDFire avec KNDS France information fournie par Cercle Finance • 16/06/2025 à 10:16









(CercleFinance.com) - Thales et KNDS France dévoilent le RAPIDFire Terre, déclinaison du système RAPIDFire Naval 40mm.



RAPIDFire permet d'assurer une capacité d'auto-défense rapprochée contre les menaces modernes, aériennes et de surface.



Le système d'artillerie RAPIDFire a été développé conjointement par KNDS et Thales. Un contrat de production de 48 exemplaires a été notifié par la DGA. Les 2 premiers systèmes sont désormais opérationnels sur les bâtiments ravitailleurs de nouvelle génération.



'Cette solution offre une puissance de feu inégalable avec jusqu'à 140 obus prêts au tir, correspondant à plusieurs dizaines d'interceptions par système sans rechargement. Son canon de 40mm est compatible avec toutes les munitions télescopées, dont la A3B, dite ' airburst ', particulièrement efficace dans la lutte anti-aérienne' indique le groupe.





