Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos: nomination de Philippe Salle comme futur PDG information fournie par Cercle Finance • 15/10/2024 à 08:17









(CercleFinance.com) - Atos annonce la cooptation de Philippe Salle en qualité d'administrateur, ainsi que sa nomination comme président du conseil d'administration avec effet immédiat et président-directeur général à compter du 1er février 2025.



Fort d'une vaste expérience en tant que dirigeant de sociétés, notamment comme ancien PDG d'Altran et d'Elior, Philippe Salle apportera ses compétences et perspectives pour accompagner le déploiement du plan d'affaires et la restructuration du groupe.



Jusqu'au 31 janvier 2025, Jean-Pierre Mustier exercera les fonctions de directeur général, tout en conservant son mandat d'administrateur. Il assurera notamment le suivi et la bonne exécution du plan de sauvegarde accélérée indispensable au sauvetage du groupe.



En outre, Philippe Salle a l'intention de participer à la restructuration financière d'Atos en investissant au moins neuf millions d'euros, sous la forme d'une souscription à l'augmentation de capital, ou ensuite directement sur le marché.





Valeurs associées ATOS 0,67 EUR Euronext Paris +0,45%