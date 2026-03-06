 Aller au contenu principal
Atos, Medincell, Spie... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris -
information fournie par AOF 06/03/2026 à 08:56

(AOF) - Atos

Le groupe informatique a publié un chiffre d'affaires annuel légèrement supérieur à 8 milliards d'euros, conforme à son objectif et illustrant l'avancée de son redressement après une vaste restructuration financière.

Eiffage

Le groupe de construction et de concessions a annoncé entrer en négociation exclusive avec l'énergéticien suisse BKW en vue de la cession de sa participation dans Volterres.

Getlink

Au mois de février, Getlink a transporté 94 332 navettes camions, soit une baisse de 1% par rapport à février 2024. Sur les deux premiers mois de l'année, le repli s'élève à 3%, avec un total de 190 254 navettes camions

Medincell

La société précise que des investisseurs américains et européens spécialisés en santé tels que Perceptive Advisors, Kurma Growth Opportunities Fund, Affinity Asset Advisors et Polar Capital ont participé à la transaction aux côtés des principaux actionnaires historiques de la société.

GTT

GTT annonce avoir reçu, au premier trimestre 2026, une commande du chantier naval Samsung Heavy Industries pour la conception des cuves d'un nouveau méthanier pour le compte d'un armateur européen.

JCDecaux

Le spécialiste de la communication extérieure sécurise un accord pouvant aller jusqu'à 14 ans et prévoit d'étendre ses dispositifs digitaux dans la métropole australienne de Melbourne.

Spie

Le groupe de services multi-techniques a publié des résultats 2025 marqués par une rentabilité record et une forte génération de trésorerie. Soutenu par la croissance en Allemagne et une politique d'acquisitions active, le groupe relève son objectif de marge à moyen terme et prépare un changement de gouvernance en avril 2026.

Valeurs associées

ATOS
39,0850 EUR Euronext Paris -1,97%
EIFFAGE
135,5500 EUR Euronext Paris -1,42%
GETLINK
17,8400 EUR Euronext Paris -0,39%
GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.)
193,8000 EUR Euronext Paris -0,31%
JCDECAUX
16,6400 EUR Euronext Paris -1,01%
MEDINCELL REG
21,7800 EUR Euronext Paris -3,80%
SPIE
48,6800 EUR Euronext Paris -3,51%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 06/03/2026 à 08:56:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

