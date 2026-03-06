Atos, Medincell, Spie... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris -

(AOF) - Atos

Le groupe informatique a publié un chiffre d'affaires annuel légèrement supérieur à 8 milliards d'euros, conforme à son objectif et illustrant l'avancée de son redressement après une vaste restructuration financière.

Eiffage

Le groupe de construction et de concessions a annoncé entrer en négociation exclusive avec l'énergéticien suisse BKW en vue de la cession de sa participation dans Volterres.

Getlink

Au mois de février, Getlink a transporté 94 332 navettes camions, soit une baisse de 1% par rapport à février 2024. Sur les deux premiers mois de l'année, le repli s'élève à 3%, avec un total de 190 254 navettes camions

Medincell

La société précise que des investisseurs américains et européens spécialisés en santé tels que Perceptive Advisors, Kurma Growth Opportunities Fund, Affinity Asset Advisors et Polar Capital ont participé à la transaction aux côtés des principaux actionnaires historiques de la société.

GTT

GTT annonce avoir reçu, au premier trimestre 2026, une commande du chantier naval Samsung Heavy Industries pour la conception des cuves d'un nouveau méthanier pour le compte d'un armateur européen.

JCDecaux

Le spécialiste de la communication extérieure sécurise un accord pouvant aller jusqu'à 14 ans et prévoit d'étendre ses dispositifs digitaux dans la métropole australienne de Melbourne.

Spie

Le groupe de services multi-techniques a publié des résultats 2025 marqués par une rentabilité record et une forte génération de trésorerie. Soutenu par la croissance en Allemagne et une politique d'acquisitions active, le groupe relève son objectif de marge à moyen terme et prépare un changement de gouvernance en avril 2026.